ผู้รับจ้างขุดสระน้ำ สปก.กระบี่ งบ กว่า 100 ล้าน รวมตัวทวงค่าจ้าง หลังผู้รับเหมาค้างค่าจ้าง

กระบี่ - ฮึ้ม! ผู้รับจ้างขุดสระน้ำ ของ สปก.กระบี่ งบ กว่า 100 ล้าน รวมตัวทวงค่าจ้าง หลังผู้รับเหมาค้างค่าจ้าง ขู่ปิดสระ หากผู้รับเหมาไม่เคลียร์ค่าจ้างให้จบ ขณะที่ สปก.เบิกเงินตามงวดงานไปแล้วทุกงวด ไม่เคยค้างจ้าง
เวลา 09.00 น.วันนี้ ( 2 มี.ค.69 ) กลุ่มผู้รับจ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ของ ส.ป.ก. กระบี่ ในพื้นที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าไซต์งานโครงการฯ เพื่อทวงค่าจ้างค้างจ่ายกับผู้รับเหมา หลังจากค้างจ่ายมานานกว่า 6 เดือน รวมเป็นเงินร่วม 3 ล้านบาทเศษ เบื้องต้นทางตัวแทนของบริษัทฯได้เข้ามาเจรจาพูดคุย พร้อมรับปากว่าจะจ่ายค้าจ้างที่คงค้างให้
ด้านนายขจิต ผลอินทร์ ตัวแทนผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลว่า ทางผู้รับเหมา ได้ค้างค่าจ้างมานานร่วม 6 เดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ส่งผลให้ผู้รับจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เคยทวงถามค่าจ้างมาตลอด แต่เรื่องก็เงียบ มิหนำซ้ำยังหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานเพิ่มอีก โดยไม่สนใจค่าจ้างที่ค้าง วันนี้สุดทนแล้วจริงๆจึงได้รวมตัวกัน มาทวงค่าจ้าง
นายขจิต กล่าวอีกว่า หลังจากมีการพูดคุยกับตัวแทนบริษัทรับเหมา ก็รับปากจะจ่ายเงินที่ค้างให้ทั้งหมด และว่าหากผู้รับเหมาบิดพลิ้ว ก็จะรวมตัวประท้วงอีกครั้ง อาจจะถึงขั้นมีการปิดสระ ประท้วง เพราะทราบจาก สปก.กระบี่ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างทราบว่า ทางบริษัทฯ ที่เป็นคู่สัญญากับ สปก.โดยตรง ได้ทำการเบิกเงินตามงวดงานไปแล้วทุกงวด ทาง สปก.ไม่เคยค้างจ่าย ซึ่งสาเหตุของการค้างจ่ายค่าจ้างมาจากที่บริษัทคู่สัญญา สปก.ได้ว่าจ้างอีกบริษัทหนึ่งเข้ามารับงาน เมื่อมีการเบิกเงิน จาก สปก.แล้วจ่ายให้บริษัทที่รับช่วงมาอีกทอด ไม่ครบทำให้เกิดปัญหาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ทางบริษัทฯที่รับช่วงต่อจะหาเงินมาจ่ายให้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาประท้วงตามมา
สำหรับสระน้ำดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่กว่า 200 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.63 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการฯมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะหมดสัญญาประมาณ เดือนเมษายนนี้ งบประมาณ 100,440,800 บาท