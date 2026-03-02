ยิ่งใหญ่! มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาจัดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2569

ยะลา - มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา (ฉือเซี่ยงตึ้ง) จัดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟอย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญองค์พระจำลองออกแห่รอบเขตเทศบาลนครยะลา ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้บูชา ท่ามกลางบรรยากาศศรัทธาสองข้างทางที่เนืองแน่นด้วยสาธุชน เตรียมลุยไฟค่ำนี้
วันนี้ (2 มี.ค.) ที่ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีพิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2569 โดยมี พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา , พันเอกอุทัย รุ่งสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี และ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ร่วมในพิธีท่ามกลางคณะกรรมการมูลนิธิฯ และศิษยานุศิษย์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์พระต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีอัญเชิญองค์พระจำลอง อาทิ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์เจ้าแม่กวนอิม รวมทั้งองค์พระต่างๆ ขึ้นประทับเกี้ยวหาม แห่ออกจากศาลเจ้าไปตามถนนสายต่างๆ รอบเขตเทศบาลนครยะลา โดยมีขบวนเชิดสิงโตและมังกรทองร่วมสร้างความคึกคัก ซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนตั้งโต๊ะบูชา สวมชุดขาวนำเครื่องเซ่นไหว้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากพื้นที่
นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งนอกจากพิธีแห่พระแล้ว ในช่วงค่ำยังมีพิธีลุยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่รอคอยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
ทางด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งงานแห่พระลุยไฟเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมือง
“เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมในยะลา การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาเยือน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ ผ่านพลังศรัทธาที่รวมจิตใจของทุกคนเข้าด้วยกัน” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว