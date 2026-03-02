ผู้ใหญ่บ้านทาสยาคลั่งบุกยิงลูกบ้านดับคาที่นอน ไม่หนำใจขี่รถสะพานปืนไปยิงนายกเทศมนตรีอีกราย

นครศรีธรรมราช - ผู้ใหญ่บ้านคลั่ง คาดติดยาเสพติด จนควบคุมสติไม่ได้ คิดว่าเพื่อนบ้านไปยุ่งกับเมียตัวเอง เดือดบุกเข้าถีบประตูยิงดับจมกองเลือดบนที่นอน แต่ยังไม่สงบ ขี่รถจักรยานยนต์ไปยิงนายก ทต.นาสาร เคราะห์ดีหนีทัน หลังเสียงปืนสงบพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต
วันนี้ (2 มี.ค.) ตำรวจ สภ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุฆาตกรรมที่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในห้องนอนในบ้านพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสัมพันธ์ ส้มชู อายุ 54 ปี เจ้าของบ้าน สภาพศพนอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอน ประตูห้องนอนพบรอยถูกถีบจนล็อกพัง
ส่วนผู้ก่อเหตุ ญาติผู้ตายตายยืนยันว่าคือ นายพรชัย ศิริวรรณ หรือผู้ใหญ่กุ้ง ซึ่งมีบ้านติดกัน หลังจากก่อเหตุแล้วได้สะพายปืนยาวและพกปืนสั้นอีกกระบอกขับขี่จักรยานยนต์หายไป โดยหลังจากนั้น ตำรวจได้รับแจ้งว่าไปก่อเหตุยิงนายกเทศมนตรี
นางวิรัตน์ ชูราษฎร ผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า นายพรชัยคุ้มคลั่งอย่างหนัก มักจะหาเรื่องทะเลาะกับนายสัมพันธ์บ่อยครั้ง โดยอ้างว่านายสัมพันธ์ไปยุ่งกับเมียของนายพรชัย โดยไม่เป็นความจริง นายสัมพันธ์มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างระวังตัวมาโดยตลอด เกรงนายพรชัย ซึ่งน่าเชื่อว่า ติดยาเสพติดอย่างหนักจะทำร้าย ก่อนเกิดเหตุได้สะพายปืนบุกเข้ามาในบ้านถีบประตูห้องนอนแล้วยิงอย่างโหดเหี้ยม แล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนี ต่อมาทราบว่าไปไล่ยิงนายกยุ้ย ซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่กิโลเมตร
ต่อมาหลังจากยิงเหยื่อรายแรกเสียชีวิต ผู้ใหญ่กุ้ง หรือนายพรชัย ศิริวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลนาสาร ได้สะพายอาวุธปืนลูกซองยาว และพกอาวุธปืนขนาด 11 มม.ที่เอว ขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่บ้านพักของ นายพยงค์ สงวนถ้อย หรือที่รู้จักในชื่อ “นายกยุ้ย”นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลังบ้าน โซนจอดเครื่องจักรและรถบรรทุก 10 ล้อหลายคัน พร้อมทั้งเก็บวัสดุก่อสร้างริมถนนสายแยกนาพรุ-แยกเบญจม หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม แล้วใช้อาวุธปืนพกขนาด 11 มม.เปิดฉากยิงใส่นายพยงค์หลายนัด ขณะที่นายพงค์ได้วิ่งหลบหนีออกจากบ้านอย่างหวุดหวิดล้มลงได้รับบาดเจ็บ โดยมีเสียงปืนไล่หลังอีกหลายนัด
นายพยงค์ เปิดเผยถึงนาทีเดือดว่า ก่อนเกิดเหตุได้กลับมาจากออกกำลังกาย มานั่งดื่มกาแฟอยู่หลังบ้าน เห็นนายพรชัย หรือผู้ใหญ่กุ้งซึ่งเป็นคนรู้จักกันดีขับรถสะพายปืนยาวเข้ามาเห็นมีท่าทีแปลกๆ เมื่อเห็นตนเอง ได้จอดรถแล้วชักอาวุธปืนออกมาจึงรีบวิ่งหนีล้มลงบาดเจ็บ และขณะเดียวกันนั้นนายพรชัย หรือผู้ใหญ่กุ้งยังวิ่งไล่ตามแต่โชคดีที่เขาล้มด้วยทำให้มีโอกาสวิ่งหนีได้อย่างหวุดหวิดแต่มีเสียงปืนไล่หลังมาหลายนัด
ต่อมากลับมาหลังจากเสียงปืนเงียบพบว่า นายพรชัยเสียชีวิตอยู่ด้านหลังโซนจุดจอดรถข้างรถสิบล้อ เลือดกระจายบนเสาปูน พบรอยเลือด มีท่อนไม้หน้าสามอยู่ 3-4 ท่อน สภาพศพเลือดนอง นอกจากนั้นยังพบร่องรอยการจุดไฟแกลลอนน้ำมันเผารถบรรทุกแต่ถูกดับไฟไว้ได้ โดยนายพยงค์ยืนยันว่าไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตเพราะอะไรจะยิงตัวตายหรือไม่ หรืออย่างไรขอให้มีการชันสูตรอย่างละเอียด และยังบอกด้วยว่าอาวุธปืนขนาด 11 มม.ที่นายพรชัยพามายิงตนเองนั้นเป็นปืนถูกกฎหมายที่ตนเองซื้อให้เมื่อหลายปีก่อน นึกไม่ถึงว่าจะถูกนำมายิงตัวเอง
ต่อมานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยพบข้อมูลว่านายพรชัยหรือผู้ใหญ่กุ้งมีความไม่พอใจติดค้างเรื่องเก่ากับนายพยงค์มาแต่เดิม เป็นความแค้นส่วนตัวมาอย่างยาวนานอาจเป็นเหตุหนึ่ง และกอปรกับระยะหลังนายพรชัยหรือผู้ใหญ่กุ้งอาจมีการเสพสารเสพติดบางอย่างไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้ เริ่มก่อเหตุจากข้างบ้านตัวเอง โดยเชื่อว่าเหยื่อรายแรกนั้นมาพัวพันกับภรรยาของนายพรชัย จึงเกิดความแค้น ก่อเหตุโดยบุกเข้าไปในบ้านถีบประตูห้องนอนยิงจนเสียชีวิตคาที่นอนก่อนมาก่อเหตุไล่ยิงนายพยงค์หรือนายกยุ้ยนายกเทศมนตรีตำบลนาสารเป็นรายต่อมา และมาเสียชีวิตโดยขณะนี้ตำรวจเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว