พัทลุงเดือด! คนร้ายขี่ จยย.ควงปืนยิงใส่บ้านประชาชน ถูกลูกสาวเจ้าของบ้านบาดเจ็บ

พัทลุง – คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเรือนประชาชน ถูกลูกสาวเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวเผยก่อนหน้นนี้ที่ลอยยิงที่ร้านซ่อมรถมาแล้วครั้งหนึ่ง วอน ตร.เร่งจับคนร้ายหวั่นไม่ปลอดภัย เหตุเกิดในพื้นที่ ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วานนี้ (1 มี.ค.) ร.ต.ท.ปิย์มนัส ดินกามีน รอง สว.สอบสวน สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเรือนประชาชน ใกล้ศาลาหมู่บ้าน ท้องที่ ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือดและลูกปรายกระสุนปืน ขนาดเบอร์ 12 ตกอยู่ 2 เม็ด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านทราบชื่อ น.ส.กุลยา โกชุม อายุ 22 ปี ถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณหน้าท้อง 1 แผล และขาซ้าย 1 แผล ญาติได้เร่งนำส่ง รพ.ควนขนุน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง ก่อนแพทย์ส่งตัวรักษาต่อยัง รพ.พัทลุง
จากการสอบถาม นางณัฐกุล ใหมแดง อายุ 47 ปี ผู้เป็นแม่ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนและครอบครัวนั่งทานข้าวด้วยกัน เมื่อทานเสร็จก็ได้นั่งคุยกัน ก่อนลูกสาวขอตัวจะกลับบ้านอีกหลังโดยที่กำลังเดินออกมา ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด แล้วมีรถจักรยานยนต์ขับออกไปอย่างรวดเร็ว โดยห่างจากบ้านประมาณ 40 เมตร สิ้นเสียปืนลูกสาวบอกว่าโดนยิงเข้าหน้าท้องจึงรีบนำลูกสาว ส่ง รพ.ควนขนุน ดังกล่าว
โดย นางณัฐกุล ยังระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2569 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของสามีที่อยู่หน้าบ้าน ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครใช้อาวุธปืนยิงใส่ 3 นัด ยังไม่รู้เบาะแสคนร้ายเลย มารอบรอบนี้ลูกสาวโดนยิงอีก อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว ตนหวาดวิตกกลัวคนในครอบครัวไม่ปลอดภัย เกิดเหตุมาแล้ว 2 ครั้งหากมีครั้งที่ 3 ไม่รู้จะรอดหรือไม่
ด้าน นายสมพงษ์ เหมือนคิด อายุ 56 ปี ผู้เป็นพ่อ บอกว่า ตนเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร แต่คิดว่าน่าจะเป็นจากเรื่องลูกชายคนเล็กของตน ที่ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นในตำบลเดียวกันก่อนหน้านี้
ขณะที่ นายกฤษณะพงค์ เหมือนคิด อายุ 18 ปี น้องชายผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับ นายปาน วัยรุนในตำบลเดียวกัน แต่ก็มีผู้ใหญ่ไปเคลียร์กันจนเข้าใจ แต่ นายปาน ยังพยายามตามรังควาญตน โดยล่าสุดเมื่อวานยังถามหาตนจากเพื่อนว่าอยู่ไหน ก่อนขับรถมาเจอกันบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และนายปานขับรถวนเวียนหลายรอบ ก่อนตนเองได้รีบขับรถกลับ แล้วนายปานขับรถไล่ตามหลัง ก่อนตะโกนด่าตัวเองแล้วจากไป ซึ่งตนเองคิดว่ามือยิงไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็น นายปาน นั่นแหละ
ด้าน พ.ต.อ. นาถพล บุญสนิท ผกก. สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้ให้ชุดสืบสวนออกหาข้อมูลและติดตามไปตรวจบ้านที่บ้านของผู้ต้องสงสัย เก็บกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งหาพยานหลักฐานออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป