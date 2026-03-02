กมธ.ทหาร วุฒิสภาเกาะติดสงครามอิหร่านประเมินผลกระทบไทย จี้ กอ.รมน.ภาค 4 คุมเข้มหวั่นบีอาร์เอ็นเคลื่อนไหว

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เตรียมเรียกประชุมประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางขยายวง หวั่นไทยรับผลกระทบหนักทั้งราคาพลังงานและค่าครองชีพ จี้ กอ.รมน. ภาค 4 คุมเข้มความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้และเมืองท่องเที่ยว หวั่นกลุ่มบีอาร์เอ็นก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์โจมตีเป้าหมายและกิจการของชาวสหรัฐฯ-อิสราเอล
วันนี้ (2 มี.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยว่า พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธาน กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นห่วงสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และพันธมิตรกับประเทศอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรที่เกิดขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากการสู้รบในตะวันออกกลาง แต่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่ต้องมีราคาแพงและอาจจะขาดแคลน หากการสู้รบยาวนานออกไป รวมทั้งราคาสินค้าที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นจากเส้นทางการเดินเรือที่มีความเสี่ยงสูง และบรรยากาศการค้าและการลงทุนการคมนาคมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
“จึงได้เรียกประชุมคณะ กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เพื่อที่จะให้รัฐบาลรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของของ กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งได้แสดงความห่วงใยต่อแรงงานไทยในประเทศตะวันออกกลาง 110,000 กว่าคน ซึ่งอาาจะได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่ขยายวง” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ขอให้ กอ.รมน,ภาค 4 เพิ่มการระวังป้องกันเหตุการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะทุกครั้งที่มีการสู้รบระหว่างอเมริกา อิสราเอลต่อประเทศอิหร่านและพันธมิตรในตะวันออกกลาง กองกำลังติดอาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในสามจังหวัดจะมีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ รวมทั้ง กอ.รมน.ภาค 4 ต้องมีแผนรับมือป้องกันคนอิสราเอลและอเมริกันและกิจการของอิสลาเอลและอเมริกาในภาคใต้ ในเมืองท่องเที่ยวที่มีกิจการของชาวอิสราเอลและอเมริกามาลงทุนเป็นจำนวนมาก เพราะอาจจะเป็นเป้าหมายของบีอาร์เอ็นในการก่อเหตุร้ายและก่อวินาศกรรม
“กองทัพภาค 4 ต้องมีการข่าวและการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์การก่อการร้ายในภาคใต้โดยไม่ประมาท เพราะปัจจุบันกองกำลังติดอาวุธและกลุ่มก่อวินาศกรรมของบีอาร์เอ็นมีขีดความสามารถในการก่อเหตุทั้งในสามจัวหวัดและนอกพื้นที่สามจังหวัด โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวของภาคใต้”