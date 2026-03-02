สุดอึ้ง!ตำรวจท่องเที่ยวบุกรวบสองแหม่มอูกันด้าแอบค้ากาม รายได้ครึ่งล้านต่อเดือน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน บุกรวบ 2 สาวอูกันด้า ลักลอบค้าประเวณี จับได้คาหนังคาเขา ยึดเกาะพะงันเป็นสวรรค์ รับลูกค้า ตรวจสอบสุดอึ้งรายได้เดือนละครึ่งล้าน นำเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศบ้านเกิด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 นำกำลังชุดสืบสวน บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกเข้าทำการจับกุมหญิงชาวต่างชาติ 2 ราย ในข้อหากล่าวหาลักลอบค้าประเวณีในพื้นที่เกาะพะงัน
ทั้งนี้ ตำรวจท่องเที่ยว ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ว่าถูกหญิงชาวอูกันด้า ที่แอบลักลอบค้าประเวณี และ สงสัยว่าทรัพย์ได้สูญหายหลังใช้บริการ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp และพบว่าพิกัด บ้านพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อในราคา 5,000 บาท พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารธนบัตรเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน โดยขอซื้อบริการทั้ง 2 คน พร้อมส่งสายลับเข้าประกบและเมื่อสายลับส่งสัญญาณตามที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ ที่ซุ่มดูอยู่จึงเข้าแสดงตัวตรวจค้น พบผู้ต้องหาทั้ง 2 รายอยู่ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชายอีกรายที่มาใช้บริการก่อนหน้า
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุม 2 แหม่ม ทราบชื่อ นางเจเน็ท อายุ 32 ปี และ นางมาเรียม อายุ 29 ปี ทั้ง 2 สัญชาติอูกันด้า ทางตำรวจท่องเที่ยว จึงได้การบันทึกภาพ และเก็บหลักฐาน ในห้องที่เกิดเหตุ พร้อมควบคุมตัว 2 แหม่ม ชาวอูกันด้า นำตัวไปทำการสอบปากคำ ที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยว
ในเบื้องต้น จากการสอบปากคำ แหม่มทั้ง 2 ให้การรับว่า ได้เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน และ ได้อาศัยพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อแอบแฝงและลักลอบค้าประเวณีบนมานานกว่า 2 เดือน มีลูกค้าชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 3-4 คน รวม แล้วกว่า 180 รายในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา สร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 500,000 บาทต่อเดือน โดยเงินทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศอูกันด้า แหม่มสาวกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อหา "มั่วสุม ลักลอบค้าประเวณี เพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเอง หรือ ผู้อื่น และ โฆษณาชักชวน หรือ แนะ นำด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการค้าประเวณี" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป