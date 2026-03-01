พลังศรัทธาคึกคัก ร่วม “เดิน–วิ่ง แห่ผ้าขึ้นธาตุ” วัดบางเหรียง สืบสานประเพณี สร้างสุขภาพ

พังงา-คึกคัก พลังศรัทธาชาวพังงาและนักวิ่งจากทั่วประเทศ ร่วม “เดิน–วิ่ง แห่ผ้าขึ้นธาตุ” วัดบางเหรียง สืบสานประเพณี สร้างสุขภาพ-กระตุ้นท่องเที่ยว
วันนี้ (1 มีนาคม 2569) เวลา 06.30 น. ที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายกิตติพงษ์ มณีศรี นายอำเภอทับปุด เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “เดิน–วิ่ง แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เพื่อการกุศล ประจำปี 2569 โดยมีนายเสรี ศรีภากร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักวิ่ง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ร่วมกันเดิน–วิ่งในระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางผ่านบรรยากาศชุมชนและธรรมชาติที่สวยงามของตำบลบางเหรียง
นางสมสุข เพ่งกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอทับปุดและจังหวัดพังงา บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนบางเหรียง ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่กับการสร้างสุขภาพและประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
ส่วนงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2569 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 ไฮไลท์สำคัญของงานคือ ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ อันศักดิ์สิทธิ์และงดงามตระการตา โดยมีการอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระธาตุด้วยการขี่ช้าง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งเดียวของจังหวัดพังงา สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานทุกปี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีห่มผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล การประดับไฟรอบองค์พระเจดีย์และบริเวณวัดอย่างสวยงามตระการตาในยามค่ำคืน พร้อมมหรสพสมโภชและกิจกรรมบันเทิงให้ชมทุกคืนตลอดการจัดงา