ชาวนราธิวาสร่วมเนรมิตจิตรกรรมฝาผนังรำลึกถึงวีรบุรุษช่องอานม้า

นราธิวาส- ชาวนราธิวาสร่วมเนรมิตจิตรกรรมฝาผนัง รำลึกถึง “ร.ต.มุสตากีม” วีรบุรุษช่องอานม้า ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มัสยิดคอยรียะห์ บ้านสุแฆ หมู่ที่ 3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดู
วันนี้ (1 มี.ค.) ที่บริเวณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มัสยิดคอยรียะห์ บ้านสุแฆ หมู่ที่ 3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของ ร.ต.มุสตากีม มาเจ๊ะมะ วีรบุรุษผู้พลีชีพ ณ ช่องอานม้า โดยมีประชาชน เยาวชน เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังถือเป็นการพัฒนาอาคารเรียนและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดู
ในโอกาสนี้ พ.อ.ณัฏฐพล สุนทรนนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยมี นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ, ร.อ.พิทักษ์พงษ์ สิงคนิภา ผู้บังคับชุดสันติสุขที่ 401, ผู้นำศาสนา, กรรมการมัสยิด, คณะครู นักเรียน และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4911 เข้าร่วม
ตลอดการจัดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นทุกคนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักในมาตุภูมิเชิดชูเกียรติ "ชาฮีด" เพื่อแผ่นดินไทย
สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประชาชนช่วยกันวาดในครั้งนี้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญของ ร.ต.มุสตากีม มาเจ๊ะมะ ผ่านผนังเรียนของโรงเรียนตาดีกาแห่งนี้ เพื่อรำลึกถึงความเสียสละในเหตุการณ์เข้าโจมตีปกป้องอธิปไตย ณ ช่องอานม้า สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ และเยาวชนในหมู่บ้านได้เห็นว่า รุ่นพี่ที่เคยเรียนในสถานที่เดียวกับพวกเขานั้น คือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย
ด้าน ร.อ.พิทักษ์พงษ์ สิงคนิภา เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงทาสีมัสยิดและโรงเรียนตาดีกา โดยมี นายมูฮำหมัดยากี เจ๊ะแว ช่างทาสีซึ่งเป็นคนในพื้นที่อำเภอจะแนะ เป็นผู้รับหน้าที่สำคัญในการออกแบบและวางโครงสร้างภาพจิตรกรรม สะท้อนถึงความรักและความผูกพันของคนในชุมชนที่มีต่อวีรบุรุษของพวกเขา
“เราอยากให้ภาพนี้เป็นมากกว่าแค่การตกแต่ง แต่มันคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่จับต้องได้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักว่า ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและแผ่นดินเกิดคือเกียรติประวัติที่สูงสุด” ร.อ.พิทักษ์พงษ์ กล่าว