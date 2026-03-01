กระทบผู้โดยสาร หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต เร่งให้ช่วยเหลือ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต เร่งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างใกล้ชิด
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ กรณี อิสราเอลจับมือสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้สายการบิน และเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ตะวันออกกลางต้องยกเลือกเที่ยวบิน และบางเที่ยวบินต้องบินกลับมาลงที่สนามบินภูเก็ตหลังออกเดินทางไป แล้ว ล่าสุด มีรายงาน ณ เวลาประมาณ 08.00 น. ว่ามีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบแล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าว มีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 24 เที่ยวบิน จาก 5 สายการบิน ได้แก่ Air Arabia, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways และ Unicair (Private Flight) ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งตกค้างอยู่ที่สนามบินภูเก็ต
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้เที่ยวบินของหลายสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบิน โดย ทภก. ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับผู้โดยสารอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ
ในการนี้ ทภก. ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดให้มีบริการน้ำดื่ม ศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว และพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่ตกค้างภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลและ ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ทภก. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับสายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
• เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-2302
• Air Arabia Contact Centre (UAE) โทรศัพท์ +971-600-508-001
• Emirates Contact Center โทรศัพท์ +66 2 787 3387
• Etihad Airways Reservation Center โทรศัพท์ +66 2 508 8646
ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมทั้งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง