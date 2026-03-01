วันเดียวกระทบแล้ว 22 เที่ยว เที่ยวบินจากภูเก็ตไปตะวันออกกลาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - วันเดียวกระทบแล้ว 22 เที่ยว ท่าอากาศยานภูเก็ตรายงานสถานการณ์ล่าสุด จากเหตุการณ์ความไม่สงบตะวันออกกลาง กระทบเที่ยวบินแล้ว 22 เที่ยวบิน 4 สายการบิน ขณะ Etihad เที่ยวบิน ETD 417 วนกลับลงจอดปลอดภัย
วันนี้ (1 มีนาคม 2569) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต รายงานสถานการณ์เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ เวลา 08.00 น. พบว่ามีเที่ยวบินได้รับผลกระทบรวมจำนวน 22 เที่ยวบิน จาก 4 สายการบิน ได้แก่ Qatar Airways, Etihad Airways, Unicair (Private Flight) และ Air Arabia โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก 11 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาเข้า 11 เที่ยวบิน
ท่าอากาศยานภูเก็ตได้แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง ติดตามประกาศจากสายการบินอย่างใกล้ชิด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนการบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-7635-2302
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เที่ยวบิน ETD 417 ของสายการบิน Etihad Airways เส้นทางภูเก็ต–อาบูดาบี ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เมื่อเวลา 15.30 น. ก่อนที่สายการบินจะประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง และตัดสินใจเปลี่ยนแผนการบิน พร้อมนำอากาศยานวนกลับมาลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ โดยเครื่องบินได้ลงจอดอย่างปลอดภัย เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันเดียวกัน
ปัจจุบัน สายการบินยังคงอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ และดำเนินการดูแลผู้โดยสารตามขั้นตอน ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศในระยะต่อไป