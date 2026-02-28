เปิดงาน “Hi Songkhla” สีสันเมืองสองเล รับซัมเมอร์คึกคัก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บรรยากาศยามเย็นย่านเมืองเก่าสงขลาคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินชิม ช้อป อาหารพื้นถิ่นกว่า 70 ร้าน ท่ามกลางแสงเย็นสวยงาม ในงาน “Hi Songkhla สีสันชายหาด วิถีเมืองสองเล”
วันนี้ (28 ก.พ.) ที่ลานจอดรถย่านเมืองเก่าสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา บรรยากาศการจัดงาน “Hi Songkhla สีสันชายหาด วิถีเมืองสองเล” เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพากันเดินเลือกชิม ช้อป ร้านอาหารท้องถิ่นกว่า 70 ร้านค้า ทั้งอาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่มชาชัก ซีฟู้ด ของคาว–ของหวาน อาทิ ไก่กอและ โรตี ปลาหวาน ฝรั่งแช่บ๊วย และแกงพื้นบ้าน พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์รักษ์โลก กิจกรรมปั้นน้ำเป็นตัว และทำพวงกุญแจพลาสติกหด โดยเฉพาะแสงยามเย็นที่ทอดตัวสวยงามเหนือพื้นที่จัดงาน แต่งแต้มท้องฟ้าด้วยโทนสีอบอุ่น ทำให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างประทับใจ
พิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน และ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับ ในนามท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเชิญชวนผู้คนมา “ทักทาย” และสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์เมืองสองเล ทั้งสีสันชายหาดและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเลและทะเลสาบ
กิจกรรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 เปิดพื้นที่ย่านเมืองเก่าให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ชิมอาหารพหุวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลา ร่วมประกวดลาเต้อาร์ตอัตลักษณ์เมืองสงขลา และชมการฉาย Motion Visual Lighting ที่ บ้านนครใน บนถนนนครนอก เติมสีสันยามค่ำคืนให้เมืองเก่างดงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด “ชั้นสายวัฒนธรรมร้อยใจชุมชน” และ “อัตลักษณ์สงขลางามศิลป์ถิ่นใต้” จากเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงการแสดงดนตรี สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างโดดเด่น
สำหรับใครที่พลาดบรรยากาศความคึกคักในรอบนี้ ยังสามารถร่วมกิจกรรม “Hi Songkhla” ต่อเนื่องได้ในวันที่ 7–8 มีนาคม 2569 โดยช่วงกลางวันจะจัดมหกรรมกีฬาทางน้ำและการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ การพายสงขลาเมืองสองเล (Paddle) SUP Board, Surfski, SUP Sprint มวยทะเล วิ่งกระสอบ วิ่งเปี้ยวทะเล และพายเรือคายัก ส่วนช่วงเย็นพบกิจกรรมแคมป์ปิ้งเต็มรูปแบบ ณ สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ พร้อมฟู้ดทรัค ดนตรีสด Body Paint โยคะ ขี่ม้า ดริปกาแฟ ควงกระบองไฟ และว่าว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสสีสันชายหาด วิถีเมืองสองเล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง