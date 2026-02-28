ตำรวจปัตตานีล่าผัวโหดต้องสงสัยทุบแทงเมียจนตายทิ้งโพรงหญ้าริมถนน

ปัตตานี - ตำรวจ สภ.เมืองปัตตานีเร่งติดตามจับตัวผู้ต้องสงสัยทำร้าย-ฆ่าเมีย หลังพบศพนอนตายในโพรงหญ้าริมถนน สอบสวนมีปากเสียงทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงกันก่อนผัวโหดจะทุบศีรษะและแทงเข้าที่ลำตัว
วันนี้ (28 ก.พ.) พ.ต.ท.นัฐพงษ์ ชาพรหมสิทธิ์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตนอนตาย บริเวณโพรงหญ้าริมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี หลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.ทราบ พร้อมนำกำลังและชุดสืบสวนสอบสวนไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกกั้นบริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากมีชาวบ้านจำนวนมากกำลังยืนมองดู
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวม เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขายาว ทราบชื่อภายหลัง น.ส.ซีต๊ะ มะแซ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 255 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส สภาพศพมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งบัวบริเวณศรีษะจนกะโหลกยุบใบหน้ามีรอยฟกช้ำ นอกจากนี้บริเวณหน้าท้องมีบาดแผลถูกแทงด้วยของแหลมจำนวนหนึ่งแผล และพบคราบเลือดแห้งบนพื้นหญ้าจำนวนมาก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7 ชั่วโมง
จากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 กพ. ผู้ตายได้มีปากเสียง ทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง กับ นายมูอาหมัด ขะมิง อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นสามี จากนั้น นายมูอาหมัดได้ลากผู้ตายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับเข้าไปในหมู่บ้าน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นป่าละเมาะ ห่างจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร นายมูอาหมัดได้ลากผู้ตายลงมาจากรถ จักรยานยนต์ ก่อนจะมีปากเสียงและทะเลาะรุนแรงกันอีก นายมูอาหมัดได้ใช้ของแข็งตีเข้าที่ศีรษะก่อนจะใช้อาวุธมีดแทงเข้าลำตัวจนผู้ตายเสียชีวิตทันที
หลังก่อเหตุ นายมูอาหมัด ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป กระทั่งเช้าวันนี้ได้มีชาวบ้านมาพบเป็นศพ สำหรับผู้ตายและนายมูอาหมัด ผู้ก่อเหตุมีอาชีพเป็นลูกจ้างร้านอาหารที่ประเทศเพื่อนบ้าน และทั้งสองเพิ่งจะได้กลับมาที่บ้าน โดยที่ผู้ตายเป็นแม่ม่ายลูกติดหนึ่งคน ชาวบ้านละแวกดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า นายมูอาหมัดมักทะเลาะวิวาทและทำร้ายผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาบ่อยครั้ง จนกระทั่งครั้งนี้ได้ก่อเหตุทำร้ายจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ได้สั่งชุดสืบสวน ลงพื้นที่ประสานผู้นำท้องถิ่นออกติดตาม นายมูอาหมัด ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ลงมือฆ่า ซึ่งจากการติดตามไม่พบร่องรอยของนายมูอาหมัด ชื่อว่าน่าจะหลบหนีไปตั้งแต่วันก่อเหตุ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังญาติของนายมูอาหมัด หากพบตัวหรือกลับมาก็ให้มามอบตัวทันที อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป