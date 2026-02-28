xs
xsm
sm
md
lg

โลตัส จับมือ เอ็นบี ฮอปบี้ สมาคมเบย์เบลดแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบลด ออนทัวร์” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่–ยะลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ‘แม็คโคร-โลตัส’มุ่งดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ร่วมจับมือกับ คู่ค้า พันธมิตร ผ่านโครงการ “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบรด ออนทัวร์ ” โดยร่วมกับ บริษัท เอ็นบี ฮอปบี้ จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกิจกรรม เบย์เบรด พร้อมด้วย คู่ค้าพันธมิตร MC JEAN , KFC และ SF CINEPLEX ทำกิจกรรม ให้ความรู้การเล่น พร้อมกับจัดการแข่งขัน เบย์เบลด ให้กับน้องๆในโรงเรียนพื้นที่หาดใหญ่ - ยะลา

โรงเรียน เทศบาล1 คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสานฝันกิจกรรมสุดฮิตให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกล

เบย์เบลด (Beyblade) คือของเล่นลูกข่างต่อสู้สุดฮิตที่พัฒนาจากลูกข่างญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีการจัดการแข่งขันในโลตัสทั่วประเทศ





โลตัส จับมือ เอ็นบี ฮอปบี้ สมาคมเบย์เบลดแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบลด ออนทัวร์” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่–ยะลา
โลตัส จับมือ เอ็นบี ฮอปบี้ สมาคมเบย์เบลดแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบลด ออนทัวร์” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่–ยะลา
โลตัส จับมือ เอ็นบี ฮอปบี้ สมาคมเบย์เบลดแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบลด ออนทัวร์” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่–ยะลา