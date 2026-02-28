โลตัส จับมือ เอ็นบี ฮอปบี้ สมาคมเบย์เบลดแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบลด ออนทัวร์” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่–ยะลา

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ‘แม็คโคร-โลตัส’มุ่งดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ร่วมจับมือกับ คู่ค้า พันธมิตร ผ่านโครงการ “สานฝันวัยเด็ก เบย์เบรด ออนทัวร์ ” โดยร่วมกับ บริษัท เอ็นบี ฮอปบี้ จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกิจกรรม เบย์เบรด พร้อมด้วย คู่ค้าพันธมิตร MC JEAN , KFC และ SF CINEPLEX ทำกิจกรรม ให้ความรู้การเล่น พร้อมกับจัดการแข่งขัน เบย์เบลด ให้กับน้องๆในโรงเรียนพื้นที่หาดใหญ่ - ยะลา
โรงเรียน เทศบาล1 คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสานฝันกิจกรรมสุดฮิตให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกล
เบย์เบลด (Beyblade) คือของเล่นลูกข่างต่อสู้สุดฮิตที่พัฒนาจากลูกข่างญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีการจัดการแข่งขันในโลตัสทั่วประเทศ