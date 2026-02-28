แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่หมู่บ้านปิยะมิตรหารือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ยะลา - แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปิยะมิตร 1 อ.เบตง จ.ยะลา หารือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หวังกระตุ้นคนไทยเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น
วันนี้ (28 ก.พ.) พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมหารือกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (จคม.) และผู้นำท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางยกระดับอุโมงค์ปิยะมิตรสู่การเป็น "สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพ" โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมภายในอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอดีตฐานปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ก่อนจะเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกองร้อย ตชด. 445 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อ.เบตง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ