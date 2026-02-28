รัว 6 นัด! ฆ่าโหดหนุ่มลานสกาดับกลางหุบเขา ทิ้งศพกลางสวนผลไม้ คาดปมล้างแค้น-ยาเสพติด

นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านผงะเจอศพหนุ่มวัย 35 ปีถูกยิง 6 นัดนอนจมกองเลือดดับสลดริมถนนกลางหุบเขาและสวนผลไม้ใน อ.ลานสกา พบร่องรอยการต่อสู้กระจัดกระจาย ชาวบ้านเผยได้ยินเสียงปืนกลางดึกแต่คิดว่ายิงสัตว์ป่าเลยไม่มีใครออกมาดู ตรวจสอบประวัติพบพัวพันทั้งยาเสพติดและลักทรัพย์ ตำรวจมุ่งเป้าปมหักหลังธุรกิจมืดหรือชาวบ้านแค้นจัดดักชำระความ
วันนี้ (28 ก.พ.) เวลา 08.40 น. ตำรวจประจำที่พักสายตรวจ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า พบศพชายถูกฆาตกรรมอยู่ริมถนนกลางหุบเขาและสวนผลไม้ใน ต.เขาแก้ว จากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิน อินมาก
ผู้กำกับการ พันตำรวจโทวิชาญ รักพริก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พันตำรวจโทชูยศ จินดานคร รองผู้กำกับการสืบสวน แพทย์ชันสูตร รพ.ลานสกา และหน่วยกู้ภัยนครธรรมคีรีลานสกา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุริมถนนหินคลุกขนาดเล็กสองข้างทางเป็นสวนผลไม้พบศพชายฉกรรจ์นอนหงายเสียชีวิต มีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณแขนและขาราว 6 นัด ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบว่าในจุดเกิดเหตุมีหยดเลือดกระจัดกระจายเป็นวงกว้าง น่าเชื่อว่าขณะเกิดเหตุอาจมีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุและคนตาย
ต่อมามีการยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายจตุรงค์ อายุ 35 ปี ชาวหมู่ 2 ต.เขาแก้ว หลังจากชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แม้กระสุนจะไม่โดนจุดสำคัญแต่พบว่าบางจุดกระสุนถูกเส้นเลือดใหญ่เป็นเหตุให้เสียเลือดมาก หลังจากเกิดเหตุไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถช่วยได้ทันจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ตำรวจรวบรวมข้อมูลได้ความว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วง 22.00-23.00 น.ของคืนที่ผ่านมา มีคนได้ยินเสียงปืนหลายนัดแต่ไม่มีใครสนใจเนื่องจากเข้าใจว่าอาจยิงสัตว์ป่าที่ลงมาในสวนผลไม้ กระทั่งช่วงเช้ามีคนมาพบศพจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้มีประวัติพัวพันยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพและผู้จำหน่ายรายย่อย รวมทั้งเป็นผู้ต้องสงสัยในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่หลายครั้ง สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มยาเสพติดด้วยกันหรืออาจเป็นชาวบ้านที่มีความโกรธแค้นผู้ตายจึงมามาดักสังหาร ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้ว