พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดเจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้ทำลาย

พังงา – พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกระสุนปืนในซอยหินสามกอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา EOD เข้าเก็บกู้ทำลายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (28 กพ.69) นายดํารง ฉิมทับ นายอําเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า ได้รับแจ้งจาก นายดลเลาะ หัสนีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าพบวัสดุต้องสงสัยลักษณะคล้ายกระสุนปืน บริเวณซอยหินสามก้อน หมู่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า
เบื้องต้นทางผู้ใหญ่บ้านได้ลงตรวจสอบ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานงานกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ซึ่งได้เก็บและทำลายเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่อย่างใด