ทน.ภูเก็ต จับมือ NTภูเก็ต ยกระดับการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว ติดตั้งCCTV ครอบคลุมพื้นที่ 366 ตัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ NT ภูเก็ต ยกระดับความปลอดภัยติดกล้อง CCTV 366 ตัว ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากความปลอดภัยถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT ภูเก็ต) ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมจำนวนกว่า 366 ตัว ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วทั้งเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมหลัก CCR (Control Command Room) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบบันทึกภาพต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ
การดำเนินโครงการนี้ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลด้านการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมศักยภาพการบรรเทาสาธารณภัย ให้ท้องถิ่นมีความพร้อมและมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อว่า การติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก ติดตั้งในพื้นที่ 3 สวนสาธารณะ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง) จำนวน 32 ตัว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) จำนวน 35 ตัว และสวนสาธารณะเขารัง จำนวน 3 ตัว
ระยะ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นกัน ขยายผลครอบคลุม 26 แยก เช่นจ แยกดาวรุ่ง สี่แยกเกาะผี สี่แยกจุ้ยตุ่ย, สี่แยกร้านโกเบ้นซ์, สี่แยกเขารัง, สามแยกไทยหัว, สี่แยกอำเภอ สี่แยกสตรี,สามแยกปะเหลียน, สาม สี่แยกเส้งโหวงเวียนน้ำพุ, สี่แยกธนาคารซีไอเอ็มบี, และวงเวียนหอนาฬิกา เป็นต้น ส่วนระยะที่ 3 ขยายผลครอบคลุม 32 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงจุดตัดถนนสำคัญ และวงเวียน เป็นต้น
คุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งจะมีทั้งระบบ มีความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เป็นระบบดิจิตอล กล้องทุกตัวกันน้ำและกันแสงแดด มีความคมชัดในการบันทึกภาพ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 30 วัน ประชาชนที่ประสงค์ขอเข้าดูหรือขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต สามารถติดตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นคำร้องได้ทางเพจเทศบาลนครภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเทศบาลนคร
ภูเก็ต โทร. 1132
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวในตอนท้ายว่า เทศบาลนครภูเก็ต เชื่อมั่นว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป