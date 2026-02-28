เศร้า ผู้หมวด สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ขี่รถ จยย.เสียหลักหน้าโชว์รูมจิวเวอร์รี่ดังพื้นที่วิชิตเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ผู้หมวด สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ขี่จักรนยานยนต์ เสียหลักหน้าโชว์รูมจิวเวอร์รี่ดังบนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก เสียชีวิต หลังย้ายจากสภ.บ่อผุด เกาะสมุย มาอยู่ สภ.วิชิต ไม่ถึงเดือน
เมื่อเวลา 01.20 น. วันนี้ (28 ก.พ.) ร.ต.ท. วัชรากร สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งหน้าโชว์รูมจิวเวอร์รี่วังถลาง หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผู้บาดเจ็บสาหัส จึงรายงานให้ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตทราบก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับกู้ชีพ เทศบาลตำบลวิชิตและรถพยาบาล รพ.ดีบุก
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งอยู่หน้าโชว์รูมจิวเวอร์รี่ดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์ สีดำ ทะเบียน 2 กด 134 สุราษฏร์ธานี ล้มคว่ำอยู่ริมถนนบนฝาท่อระบายน้ำข้างทาง สภาพพังยับ ใกล้กันพบร่าง ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ สอนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นถนน โดยมีทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลวิชิต และ รพ.ดีบุก ภูเก็ตพยายามปั้มหัวใจกู้ชีวิต ก่อนเร่งนำส่ง รพ.ดีบุกภูเก็ตและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นพนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ เบื้องต้นคาดว่า ศีรษะถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบกล้องติดหลังรถของพลเมืองดีพบว่า ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ที่ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ขับขี่มาเกิดหลุดโค้งบริเวณดังกล่าว ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มอย่างแรง ส่งผลให้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เพิ่งย้ายมาจาก สภ.บ่อผุด จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อมาประจำที่ สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ไม่ถึง 1 เดือน จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนตำรวจที่ต้องมาสูญเสียบุคลากรที่ดีและมีความสามารถจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน