ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เริ่มแล้ว RimLay Samila Beach Camp #1 คอนเสิร์ตสายแคมป์ริมทะเล บรรยากาศสุดชิลที่หาดสมิหลา สงขลา
วันนี้ (27 ก.พ.) บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็น สำหรับคอนเสิร์ตสายแคมป์ริมทะเล “RimLay Samila Beach Camp #1” ที่ลานว่าว หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสายลมทะเลเย็นสบายและแสงอาทิตย์ยามเย็นที่แต้มสีทองบนผืนฟ้า สร้างภาพความประทับใจริมชายหาดอย่างสวยงาม
ภายในงาน ผู้ร่วมกิจกรรมต่างพกเก้าอี้สนามและเสื่อมาจัดมุมแคมป์เล็ก ๆ ของตนเอง นั่งฟังดนตรีสดเคล้าเสียงคลื่นอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่น และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงเพลงจากศิลปินคุณภาพอย่าง เขียนไขและวานิช, ไม้หมอน และ สวัสดี เรียกเสียงปรบมือและสร้างความสนุกตลอดค่ำคืน
ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสัมผัสดนตรีในบรรยากาศริมทะเลอย่างใกล้ชิด สร้างความทรงจำดี ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอิ่ม