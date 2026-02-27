สลด! ลูกทาสยาคลั่งคว้าพร้าไล่ฟันแม่ พี่ชายโดดช่วยชุลมุน สุดท้ายจบชีวิตดับคาหน้าบ้าน

นครศรีธรรมราช - หนุ่มทาสยาเสพติดหนักนาน 18 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่งบุกไถเงินแม่ไปซื้อยาบ้า พอไม่ได้ดั่งใจคว้ามีดพร้าไล่ฟันบุพการีเจ็บ พี่ชายโดดช่วยแย่งมีดจนเกิดการชุลมุนล้มลุกคลุกคลาน สุดท้ายลูกชายแน่นิ่งดับสลดหน้าบ้านพัก ตรวจสอบพบรอยแผลฉกรรจ์ที่หน้าผาก
วันนี้ (27 ก.พ.) เวลาประมาณ 18.20 น. พันตำรวจเอกกิตติชัย ไกรนรา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พันตำรวจโทนรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พร้อมสายตรวจท่าไร่ และกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหน้าบ้านหลังหนึ่ง ริมถนนสายนางพญา-บางหลวง หมู่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากรับแจ้งเหตุลุกคุ้มคลั่งทำร้ายมารดาของตัวเอง
ในที่เกิดเหตุหน้าบ้านพบศพทราบชื่อคือนายอัศวิน หรือบูม อายุ 37 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน สภาพศพนอนจมกองเลือดบนพื้นสนามหน้าบ้าน อยู่ในชุดเสื้อยืด กางเกงชาวเลลายกรมท่า หน้าผากมีบาดแผลฉกรรจ์ 2 แผล ข้างท่อนแขนทางด้านพบมีดพร้า เบื้องต้นถูกยืนยันว่าเป็นของผู้ตาย นอกจากนั้นยังมีนางมณฑา อายุ 61 ปีมารดาของผู้ตายอยู่ในสภาพหางตาขวาแตกเลือดเปื้อนหน้า ทีมกู้ภัยต้องช่วยปฐมพยาบาลทำแผล อีกรายคือนายพิทักษ์ อายุ 40 ปี ลูกชายของนางมณฑา พี่ชายของผู้ตายอยู่ในสภาพศีรษะด้านซ้ายบวมปูด
นายพิทักษ์ พี่ชาย และนางมณฑา มารดา ให้การว่า นายอัศวินหรือบูมติดยาเสพติดอย่างหนักมาตั้งแต่อายุ 19 ปีจนปัจจุบันอายุ 37 ปี อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งบ่อยครั้ง และแทบทุกวันจะต้องมาไถเงินจากแม่หรือพี่ชายจนมีปากเสียงบ่อยครั้ง แต่วันนี้ นายอัศวินอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง มาขอเงินเพื่อไปซื้อยาบ้าอีกครั้ง
แต่เมื่อทั้งแม่และพี่ชายไม่ยอมให้ ปรากฎว่าได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งเอามีดพร้าไล่ฟันแม่บริเวณหน้าบ้านก่อนที่จะชุลมุนกัน โดยมีพี่ชายมาช่วยกันอีกแรง แย่งมีดพร้ากันไปมาจนล้มลุกคลุกคลานชุลมุนกันอยู่หน้าบ้าน ขณะที่นายอัศวินแน่นิ่งไป เมื่อดูอีกทีพบว่าเสียชีวิตไปแล้วจึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ ต่อมาแพทย์นิติเวช รพ.มหาราช ได้เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบข้อมูลเพื่อดำเนินการทางคดีตามขั้นตอนแล้ว