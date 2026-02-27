ระเบิดซุกใต้ถนนสายบ้านเนียงก่อนถึงบ้านยะลา ถนนเสียหาย ชาวบ้านเจ็บ 1 ราย

ยะลา - คนร้ายลอบวางระเบิดใต้ถนนริมถนนจากสามแยกบ้านเนียง ก่อนถึงโค้งบ้านยะลา หญิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 รายที่ขา
วันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 15.14 น. เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากกำนันตำบลลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ว่า เกิดเหตุระเบิดริมถนนช่วงทางโค้งบ้านหัวเขา จากสามแยกบ้านเนียง ก่อนถึงโค้งบ้านยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เหตุเกิดม.3 บ้านปาโจ ตำบลยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
เบื้องต้น ผู้แจ้ง แจ้งว่า มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ 1 คัน มีผู้บาดเจ็บ 1 รายทราบชื่อ น.ส.ยามีละ สามะอิ ราษฏร ม.1 ต.ยะต้ะ อ.รามัน จ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บที่ขา 1 เมื่อทราบเหตุ นายอำเภอเมืองยะลา ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า จุดที่เกิดเหตุระเบิด กลุ่มคนร้ายได้ซุกระเบิดแสวงเครื่องไว้ใต้ผิวถนน ก่อนจะเกิดระเบิดขึ้น