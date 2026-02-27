เชิญชวนมาร่วมปลุกเมืองหาดใหญ่ ในงานมหกรรมยานยนต์แห่งปี “Motor Show Hatyai 2026”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าวเชิญชวนทุกท่านมาปลุกเมืองหาดใหญ่ไปด้วยกันกับมหกรรมยานยนต์แห่งปี “Motor Show Hatyai 2026” ระหว่างวันที่ 27 - 31 มี.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่
วันนี้ (27 ก.พ.) นายณรงค์ ตั้งกัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายอัฟนันต์ เจ๊ะโว๊ะ หัวหน้าแผนกกลยุทธ์การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “Motor Show Hatyai 2026” ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ภายใต้สโลแกน “Switch on the drive - ปลุกเมืองด้วยยนตรกรรม” เพื่อเป็นการปลุกเมืองและตอบสนองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งมีรถยนต์เสียหายจำนวนหลายหมื่นคัน
โดยทางสมาคมฯ ได้รวบรวมค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากหลากหลายแบรนด์ดังมาจัดแสดงในงานนี้ครบทุกประเภท ทั้งรถยนต์สันดาป ไฮบริด และรถไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้คนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกชม เลือกจองกันในราคาและโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษและมาตรฐานดอกเบี้ยเดียวจากไฟแนนซ์ชั้นนำ ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายแบบไม่ต้องเช็คราคาที่ไหนอีก ซึ่งมีความคุ้มค่าไม่แพ้งานในกรุงเทพฯ แน่นอน คาดยอดจองรถในงานนี้จะมีมากกว่า 1,200 คัน และมียอดเงินหมุนเวียนสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
นอกจากยานยนต์ที่นำมาจัดแสดงแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดใน 3 รายการ ได้แก่ การประกวด Motor Show Voice 2026 - ร้องเพลงไทยสตริง (อายุ 13 - 18 ปี), การประกวด Motor Show Kids Talent 2026 - ความสามารถเด็ก (อายุไม่เกิน 13 ปี) และการประกวด Motor Show Golden Voice 2026 - ร้องเพลงลูกกรุง (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) โดยทุกรายการปิดรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถดูรายละเอียดได้จากเฟซบุ๊ก : Motor Show Hatyai