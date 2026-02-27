คนร้ายยิงร้านซ่อมจักรยานยนต์ใน จ.พัทลุงกลางดึก เจ้าของคาด 2 ปมขัดแย้ง

พัทลุง - คนร้ายใช้อาวุธปืน 9 มม.ยิงใส่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 นัดใน อ.ควนขนุน โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คาดปมขัดแย้งจากความเข้าใจผิดเรื่องอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน และลูกชายเป็นพยานในคดีฆาตกรรม
วันนี้ (27 ก.พ.) เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.ท. ปิย์มนัส ดินกามีน รอง สว.สอบสวน สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ไม่มีเลขที่ ท้องที่ ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ใกล้ศาลาหมู่บ้าน หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของนายสมพงษ์ เหมือนคิด อายุ 56 ปี ชาว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ พัทลุง ตรวจพบความเสียหายที่ประตูหน้าร้าน มีรอยรูกระสุนจำนวน 3 รู พบหัวกระสุน เบื้องต้นคาดว่าเป็นอาวุธปืนขนาด 9 มม.ติดอยู่ที่ขอบประตูจำนวน 1 หัว แต่ไม่พบปลอกกระสุนรอบๆ บริเวณที่เกิดเหตุ จากนั้นได้ประสานตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานพัทลุง เข้าวัตถุพยาน และตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
นายสมพงษ์ เปิดเผยว่า ตอนเกิดเหตุช่วงดึก ตนได้นอนพักอยู่ภายในบ้าน ซึ่งอยู่ด้านหลังร้าน ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3 นัด หลังจากนั้นได้ยินเสียงสุนัขเห่า และวิ่งไล่คนร้ายไปในที่มืดก่อนออกมาดูบ้านพบถูกยิงได้รับความเสียหาย โชคดีคืนเกิดเหตุตนไม่ได้นอนในร้านเพื่อเฝ้าสิ่งของตามปกติเหมือนทุกคืนทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ
นายสมพงษ์ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับกับเพื่อนบ้านรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.แหลมโตนด ที่เข้าใจว่า ลูกชายและหลานชายขับขี่รถไปเฉี่ยวชนกับรถของบุคคลดังกล่าวแล้วหลบหนี โดยเพื่อนบ้านดังกล่าวได้สืบสวนเรื่อยมาจนเชื่อว่าบุคคลในร้านคือผู้ก่อเหตุ และนำหลักฐานชิ้นส่วนรถมาให้ดู และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ใช่ตนหรือบุคคลในร้านอย่างแน่นอน ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่พอใจ แล้วเคยพูดจาข่มขู่ตนถึงสองครั้ง ซึ่งตนก็ได้นำข้อมูลไปแจ้งไว้กับสายตรวจตำบลแหลมโตนด ซึ่งอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังคู่ขัดแย้ง และการสืบสวนของฝ่ายสืบสวน
ส่วนประเด็นที่ 2 นายสมพงษ์ ยังเล่าอีกว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจาก พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ได้ให้ลูกชายตนเองไปเป็นพยาน ในคดีฆ่าคนตาย โดยเหตุเกิดในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งลูกชายได้ไปกับผู้เสียชีวิต โดยตำรวจได้ออกหมายเรียกตัวไปเป็นพยานแล้ว 3 รอบ ล่าสุดเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ก็ไปอีกครั้ง จึงทำให้คิดได้ว่าน่าจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ด้าน พ.ต.อ.นาถพล บุญสนิท ผกก. สภ.ควนขนุน ได้ให้ชุดสืบสวนออกหาข้อมูลและติดตามไปตรวจบ้านที่บ้านของผู้ต้องสงสัย เก็บกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งหาพยานหลักฐานออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป