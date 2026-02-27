รวบแล้วโจรแสบ! ปีนเสาไฟฟ้าขโมยหม้อแปลง ชำแหละเอาทองแดงขาย นำเงินซื้อยาเสพติด

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสืบสวนเกาะสมุยรวบหนุ่มหนองคาย ปีนขึ้นไปขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ริมถนนสายรอบเกาะ ชำแหละเอาแต่ทองแดงไปขายร้านรับซื้อของเก่า ได้เงินนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
วันนี้ ( 27 ก.พ.69) พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลังตำรวจสืบสวน สภ.เกาะสมุย ได้ติดตามและจับกุมนายสุนทร หรือสุน อายุ 41 ปี ภูมิลำเนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ 110ไอ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 2 กน 2610 นครศรีธรรมราช 1 คัน ลวดทองแดง จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 22 กก.
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้ที่ริมถนนปากซอย แม่น้ำซอย1 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา จากนั้นได้นำตัวนายสุนทร ผู้ต้องหา พร้อมของกลางไปทำการสอบปากคำ ที่ สภ.เกาะสมุย ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ.เวลา ประมาณ 02.30 น.ตนได้ไปลักทรัพย์ สายไฟทองแดงในหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ปั๊มน้ำมันคาลเทคร้าง ริมถนนสายรอบเกาะสมุย ตรงข้ามเทศบาลนครเกาะสมุย จริง จากนั้นได้ชำแหละทองแดงในหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อนำเอาสายไฟและทองแดง จำนวน 22 กิโลกรัม ไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า ในซอย 7 ต.แม่น้ำ ได้เงินมาจำนวน 6,600 บาท แล้วนำเงินไปใช้จ่ายพร้อมซื้อยาเสพติดมาเสพ
ต่อมาทาง พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย พร้อมกำลังชุดสืบสวน ได้ควบคุมตัว นายสุนทร ผู้ต้องหา ไปทำแผนชี้จุด ที่เกิดเหตุ บริเวณปั้มน้ำมันตาลเทคร้าง พบอุปกรณ์ชุดแร็คเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับยึด รัด และ แยกสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (220V/380V) ออกจากเสาไฟฟ้า ลูกถ้วยเซรามิก พอร์ซเลน ขาแร็คเหล็กสำหรับรัดสาย ยังกองอยู่ใต้เสาไฟไฟ้า ผู้ต้องหาได้ชี้จุดและขั้นตอน วีธีการปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าและตัดสายไฟ ก่อนนำของกลางไปแยกชิ้น และนำของกลางไปจำหน่าย ที่ร้านรับซื้อของเก่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แจ้งข้อกล่าวหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร และ เป็นผู้ขับขี่รถมีสารเสพติดให้โทษประเภท1 เมทแอมเฟตามีน อยู่ในร่างกายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย ดำเนินคดี พร้อมเร่งสรุปสำนวน นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาล ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา สายไฟฟ้า สายระบบเคเบิล บริเวณริมถนน ในซอย และสถานที่ก่อสร้าง บ้านพักตากอากาศ บนภูเขา ใน อ.เกาะสมุย มีคนร้ายแอบขโมยตัดสายไฟฟ้า สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความเสียหายมาแล้วจำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนตั้งข้อส้งสงสัย การจับกุมคนร้ายที่ขโมย มิเตอร์น้ำประปา ฝาเหล็กครอบร่องน้ำ ริมถนน และ สายไฟไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทางเจ้าหน้าที่มีมาตรการดำเนินการอย่างไรกับร้านรับซื้อของเก่าบ้างยัง เจ้าหน้าที่น่าจะใช้กฎหมายกับร้านที่รับซื้อของโจรด้วย