หนักแล้ว! คราบน้ำมันเตาจากเรือสินค้าอับปางถูกลมพัดติดชายหาด ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม - สัตว์ทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เดือดร้อนทั้งสัตว์ทั้งคน คราบน้ำมันเตา รั่วไหลจากเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปางกลางทะเลภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ทะเล บางตัวถูกน้ำมันปกคลุมจนเกือบมิด หลังกระแสน้ำพัดติดตามโขดหิน และชายหาด
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามา ล่มกลางทะเล จ.ภูเก็ต เมืองวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งภายในเรือมีน้ำมันเตาและจำนวนมาก ล่าสุดได้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันเตาและกระแสลมได้พัดน้ำมันเข้ามาติดบริเวณชายหาดจำนวน ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเก็บกวาดคราบน้ำมันออกจากชายหาดเกาะเฮ ทันทีหลังเกิดเหตุ
แต่ล่าสุดมีรายงานพบคราบน้ำมันถูกกระแสคลื่นพัดมาเกยฝั่ง บริเวณเกาะแก้วพิสดาร โดยมีการแชร์ภาพ ปูทะเล ที่มีคราบน้ำมันติดอยู่ตามลำตัว และภาพคราบน้ำมันที่ถูกกระแสน้ำพัดมาติดตามโขดหิน บริเวณเกาะแก้วพิสดาร ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต เป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่น หอยนางรมเล็กที่อยู่ตามโขดหินน่าจะไม่เหลือแล้วครับ ปัญหานี้ใหญ่มากนะครับ แต่ขาดการรับมือเบื้องต้นครับ คำว่าเอาอยู่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ หรือ หน่วยงานรัฐล้มเหลวสุดๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามขณะนี้คนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนักอนุรักษ์ และ นักวิชาการ ต่างก้เป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังพบว่าน้ำมันเตาที่อยู่ในเรือมากกว่า 90 ตัน เริ่มที่จะรั่วไหลออกจากตัวเรือ และถูกคลื่นผัดเข้ามาหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุการณ์ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตสัตว์ทะเลอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีการถามหาความรับผิดชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง