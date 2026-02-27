“วิชชาลัยหนังตะลุง ศูนย์ฝึกอันดามัน” จ.ตรัง จัดสอนการขับหนังตะลุงแก้บนฉบับครบเครื่อง

ตรัง - “วิชชาลัยหนังตะลุง ศูนย์ฝึกอันดามัน” จ.ตรัง จัดสอนการขับหนังตะลุงแก้บน สู่การเป็นนายหนังตะลุงที่ครบเครื่องและสมบูรณ์ โดยมีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนกันเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (27 ก.พ.) ที่บ้านนายหนัง “วิชชาลัยหนังตะลุง ศูนย์ฝึกอันดามัน” อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายหนังอาจารย์อนันต์ สิกขาจารย์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุง ปี 2534 แชมป์หนังตะลุงแห่งประเทศไทย รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดโรงหนังสอนขับหนังตะลุงเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนทายาท สืบสานตำนานหนังตะลุง ตอน 3 ชื่อ “ตอนแก้เหมรยบน หนังตะลุงฝั่งตะวันตก” (แก้เหมรย ภาษาถิ่นใต้ แปลว่า การแก้บน)
วิชาลัยหนังตะลุงฯ ได้เปิดสอนเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ หรืออยากขับหนังตะลุง หรืออยากเป็นศิลปินนายหนังตะลุง มาตั้งแต่ปี 2560 จนมีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนกันเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี 2567 จึงได้ต่อยอดด้วยการเปิดสอนขับหนังตะลุงเชิงปฏิบัติ ตอนที่ 1 เรื่องเกร็ดความรู้จากครูหนังเชิงปฏิบัติการ และปี 2568 ได้เปิดสอนตอนที่ 2 เรื่องหนังตะลุง โดยการนำนิยาย หรือนวนิยายสู่จอหนังตะลุง และครั้งนี้ปี 2569 ได้เปิดสอนตอนที่ 3 เรื่องแก้เหมรยบน หนังตะลุงฝั่งตะวันตก โดยมีเยาวชน และนายตะลุงรุ่นใหม่เข้าร่วม 12 คน/ คณะ
ทั้งนี้ จะมีนายหนังตะลุงชื่อดังระดับตำนานในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง มาเป็นครูผู้สอนถ่ายทอดประสบการณ์การขับหนังตะลุงในรูปแบบพิธีกรรม หรือการแก้เหมรย หรือแก้บน เช่น หนังอาจารย์อนันต์ สิกขาจารย์, หนังปรีชา ศ.แสงทอง, หนังสาคร บุญส่งศิลป์ ,หนังประทีปอนุรักษ์ตะลุง เพื่อถ่ายทอดการขับหนังตะลุงรูปแบบพิธีกรรม หวังส่งเสริมลูกศิษย์ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินหนังตะลุงเต็มตัว เพื่อให้สามารถขับหนังตะลุงได้ ทั้งเพื่อความบันเทิง และเพื่อทำพิธีกรรม แก้บน หรือแก้เหมรย ให้กับประชาชนที่บนบานขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ รวมทั้งบนบานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ด้วยการรับหนังตะลุงมาขับแก้บน
สำหรับการขับหนังตะลุงแก้บนตามขนบนิยมทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก นอกจากจะมีการบูชาครูด้วยของจำเป็น เช่น พานหมาก พลู ถ้วยข้าว 12 ที่แล้ว จะต้องทำการแสดงด้วยเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น เพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เเละครูหมอหนังตะลุง ดังนั้น นายหนังตะลุงจะต้องมีความแม่นยำในขนมธรรมเนียมการแสดง ทั้งการพากย์ การขับกลอนสด การสอดแทรกข้อคิดธรรมมะ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่ รวมทั้งยังได้เรียนรู้การเป็นลูกคู่หนัง หรือการเป็นเล่นเครื่องดนตรี เช่น ปี่ โหม่ง ฉิ่ง กรับ บนโรงหนังตะลุงแบบครบเครื่องด้วย