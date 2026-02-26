ตบเดียวดับ! หนุ่มตุรกี ฉุน ชาวออสซี่ มีปากเสียงเรื่องขับรถ ตบทีเดียวล้มหัวกระแทกพื้น ตร.ตามรวบทันควัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หนุ่มตุรกี มือหนัก ตบนักท่องเที่ยวออสซี่ ดับ ขณะเดินเล่นในพื้นที่หาดป่าตอง สุดท้ายไม่รอด ตร. ตามรวบได้ อ้างฉุน มีปากเสียงกันก่อนตบหน้าคว่ำหมดสติ ล้มหัวกระแทกพื้นที่ เสียชีวิต ที่ รพ.
จากกรณี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 17.05 น. ขณะที่ MR.ALAN (นายอลัน ) อายุ 58 ปี สัญชาติออสเตรเลีย กำลังเดินอยู่ริมถนนภายในศิริแลนด์ ตรงข้ามตลาดมารีน ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มึ MR.TUGAY (นายทูเกย์ อายุ 29 ปีสัญชาติตุรกี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านมา และ บีบแตรใส่ ทำให้ MR.ALAN ไม่พอใจ เกิดมีปากเสียงกัน MR.TUGAY จึงได้จอดรถจักรยานยนต์ และได้เดินเข้าไปหา MR.ALAN จากนั้นก็ได้ใช้มือขวาตบที่ใบหน้า MR.ALAN 1 ครั้ง ทำให้ล้มหมดสติศีรษะกระแทกพื้น พลเมืองดีได้นำส่งโรงพยาบาลป่าตอง ส่วน ผู้ก่อเหตุได้ขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุ ทันที
ต่อมาวันเดียวกันเวลาประมาณ 23.00 น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลป่าตอง ว่า MR.ALAN ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลป่าตอง จึงได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลป่าตอง และได้ร่วมกับชันสูตรพลิกศพผู้ตายไว้
และเมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (26ก.พ.) ชุดสืบสวนสภ.ป่าตอง ได้ติดตามตัว MR.TUGAY อายุ 29 ปีสัญชาติตุรกี คนก่อเหตุ มาพบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” นำตัวยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดภูเก็ต โดยขอคัดค้านการประกันตัว