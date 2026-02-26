ประมงนครศรีฯ ลงพื้นที่ชุมชน พบชาวบ้านเริ่มปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาต่างถิ่น

นครศรีธรรมราช – สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ปลาต่างถิ่น พบชุมชนปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์ได้ เริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาต่างถิ่น
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ปลาต่างถิ่นและสำรวจความหนาแน่นของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หลังมีการพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบภาคสนามพบว่า ความหนาแน่นของปลาหมอคางดำแตกต่างกันตามลักษณะแหล่งน้ำ โดยบริเวณคูน้ำข้างถนนยังพบปลาหมอคางดำอยู่ ขณะที่ลำคลองขนาดใหญ่ในพื้นที่เดียวกันพบในปริมาณน้อย และยังคงมีสัตว์น้ำชนิดอื่นอาศัยอยู่ร่วมจำนวนมาก สะท้อนว่าการกระจายตัวของปลาหมอคางดำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำของแต่ละจุด ไม่ได้มีลักษณะหนาแน่นเท่ากันทุกพื้นที่
ด้านมาตรการติดตาม สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิจัยลุ่มน้ำปากพนัง สำรวจความชุกชุมของปลาต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลรายงานกรมประมงเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชนในการควบคุมการแพร่กระจายในจุดที่พบปริมาณสูง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามข้อมูลจริงในพื้นที่
นายสมชาย โปนะทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เปิดเผยว่า ชาวบ้านพบปลาหมอคางดำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์ได้ ผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับจำกัด ขณะเดียวกันชาวบ้านยังนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำมาประกอบอาหารในครัวเรือน การแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว การใช้เป็นเหยื่อล่อจับปู และการใช้เป็นอาหารในบ่อเลี้ยงปูทะเล ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และในบางส่วนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชนได้
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าดำเนินการกำจัดปลาต่างถิ่นในพื้นที่เอกชน จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของพื้นที่แจ้งความประสงค์ให้เข้าช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการทันที
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำอย่างใกล้ชิด ใช้ข้อมูลภาคสนามประกอบการตัดสินใจ และดำเนินมาตรการควบคุมประชากรปลาต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเมื่อพบการกระจายตัวในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทาง “เจอ แจ้ง จับ จบ” ควบคู่กับการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ