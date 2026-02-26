รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่เร่งรัดการจ่ายเงินซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม เตรียมจ่ายระยะแรกต้นเดือน มี.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ย้ำเรื่องเงินซ่อมแซมบ้านเร่งอนุมัติวันละหลายพันราย เตรียมจ่ายเงินสดล็อตแรกต้นเดือนมีนาคมนี้
วันนี้ (26 ก.พ.) นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาและเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยช่วงปลายปี 2568 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งตรวจสอบเอกสารและเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่า การช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกิน 49,500 บาทต่อหลัง ซึ่งแต่ละหลังจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจของชุดช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเสียหายบางส่วนจะประเมินตามรายการความเสียหาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ พร้อมย้ำว่าทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเร่งรัดให้เร็วที่สุด
ขณะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ระดมบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดจัดสรรให้อีก 20 เครื่อง ทำให้สามารถบันทึกและพิจารณาคำร้องได้วันละประมาณ 2,000–3,000 ราย ล่าสุดผ่านการพิจารณาแล้วกว่า 6,000 – 7,000 หลัง จากภาพรวมในพื้นที่ที่คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 10,000 หลัง และตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบอำเภอหาดใหญ่ก็เดินหน้าพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือในระยะแรก จะใช้วิธีมอบเงินสด โดยอำเภอยืมเงินทดรองราชการจากจังหวัดภายหลังการอนุมัติในระดับจังหวัด ก่อนนำมามอบให้ประชาชน ผ่านจุดจ่ายเงินที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแห่งแรก ในช่วงต้นเดือนมีนาคม นี้ และจะทยอยจ่ายในพื้นที่คลองแห บ้านพรุ และคอหงส์ต่อไป โดยจังหวัดยืนยันจะเร่งรัดให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับเงินเยียวยาภายในเดือนมีนาคม เพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด