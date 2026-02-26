ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ลุยเก็บก้อนน้ำมันเตา รั่วออกจากเรือสินค้าปานามา ล่มกลางทะเลภูเก็ต ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งทีม Shoreline Cleanup ลงหาดเกาะเฮ เก็บคราบน้ำมัน ล่าสุดเคลียร์ได้ทั้งชายหาด
จากกรณี มีก้อนน้ำเตา รั่วไหลออกจากเรือขนสินค้าสัญชาติปานามา ซึ่งอับปางบริเวณเกาะแก้วน้อย จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่าน โดยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 297 ตู้นอกจากนั้นยังมีน้ำมันเตาภายในเรือจำนวน 90 กว่าตัน และล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. มี รายงานพบ ก้อนน้ำมันเตา ถูกคลื่น ชัดเข้ามาบริเวณชายหาดเกาะเฮ จ.
ภูเก็ต จำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บ
และ ล่าสุด วันนี้ (25 ก.พ.) พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค ๓) / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฯ ได้สั่งการให้ ส่งทีม Shoreline Cleanup ซึ่งเป็นทีมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการจัดเก็บคราบน้ำมันบริเวณชายหาดเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่
สำหรับการทำความสะอาดครั้งนี้ดำเนินการภายใต้คำแนะนำของ ทีมป้องกันพื้นที่อ่อนไหวสทช.10, สคพ.15 ปภ.ภูเก็ต โดยมี ศรชล.ภาค 3 สนุบสนุน เรือ ต.272 และ เรือ ศรชล.4012 นำกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ชายหาดเกาะเฮ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดเก็บคราบน้ำมันออกจากชายหาด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและอำนวยการของ ผอ.สส.บก.ทรภ.๓
สำหรับ ผลการปฏิบัติ จากการตรวจสอบพื้นที่ พบคราบน้ำมันกระจายตัวตามแนวชายหาดบางส่วน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดเก็บคราบน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก และขณะนี้ ชายหาดเกาะเฮ ได้คืนสู่สภาพปกติอีกครั้ง พื้นที่โดยรวมกลับสู่สภาพเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนถึงความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไร ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์คราบ ความเคลื่อนไหว น้ำมันขึ้นชายหาดอยู่ตลอดเวลา หากพบเห็นคราบน้ำมันขึ้นชายหาดพื้นที่ใดให้แจ้งศูนย์ชาการเหตุการณ์ได้โดยตรงที่หมายเลขสายด่วน 1465 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง