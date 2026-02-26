หนุ่มหัวใส ขายแตงโมบังหน้า แอบค้ายาไอซ์ยาบ้า สุดท้ายไม่รอด

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสืบสวน สภบ่อผุด รวบหนุ่มเมืองนคร เร่ขายแตงโมบังหน้า แต่เบื้องหลังนักค้ายาเสพติดตัวยง ยึดยาไอซ์ยาบ้า อาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบ พบประวัติไม่ธรรมดา ต้องคดีมาประมาณ 7 ครั้ง ทั้งคดียาเสพติด และ อาวุธปืน เพิ่งพ้นโทษ
ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.ท.อนุมัติ รื่นพานิช รอง ผกก.สส.สภ.บ่อผุด มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด ร.ต.ท.วสันต์ สัมภวะผล รอง.สว.พร้อมกำลังชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด ได้ร่วมกันจับกุม นายจรัญ หรือบอล อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน้าบ้านเช่าหมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมของกลางประกอบด้วย รถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาว ทะเบียน ผน-9633 นครศรีธรรมราช ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ น้ำหนัก 5.36 กรัม ยาบ้าจำนวน 25 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นดัดแปลง แบลงค์กัน ใช้ยิงกับเครื่องกระสุนขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนขนาด .380 จำนวน 6 นัด เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลาง ไปทำการสอบปากคำ ที่ สภ.บ่อผุด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน บอล มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติด ใช้รถยนต์กระบะ เปิดท้ายขายแตงโมเร่บนเกาะสมุย จึงได้เฝ้าติดตาม จนทราบแน่ชัดว่า มียาเสพติดและอาวุธปืน ภายในรถเราขายแตงโม จึงได้แสดงตัว และทำการตรวจค้น และพบ ยาเสพติด และอาวุธปืน ซึ่งยาบ้า นำมาครั้งละประมาณ 1,000-2,000 เม็ด ยาไอซ์ครั้งละ 200-300 กรัม และซุกซ่อนปะปนมากับแตงโม และซ่อนไว้ตามกระบะฝาปิดท้ายรถกระบะ แล้วนำยาเสพติดมาแบ่งขายให้กับกลุ่มลูกค้ายาเสพติด โดยนำแตงโมมาขายเพื่อบังหน้ ก่อนถูกจับกุม
ผู้ต้องหายังรับสารภาพว่า เพิ่งเสพยาเสพติดไปถูกจับ สำหรับประวัตินายจรัญ เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนมาแล้ว 7 ครั้ง เเละเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ 11 เดือน และมักจะย้ายบ้านเช่าไปเรื่อยเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย ส่วนรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียน ผน-9633 นครศรีธรรมราช ที่ผู้ต้องหาใช้ในการซุกซ่อนยาเสพติด เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดและยึดเพื่อส่ง ปปส.ต่อไป.