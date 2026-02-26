กองทุนสื่อฯ เปิดโอกาสเยาวชนชายขอบปั้นครีเอเตอร์ชุมชนผ่านโครงการ “คิดดีครีเอเตอร์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิยังมีเรา เปิดรับสมัครเยาวชนจากพื้นที่ชายขอบ ชายแดน เกาะ และพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ Kid Dee Creator (คิดดีครีเอเตอร์)” เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อในบทบาทครีเอเตอร์ พร้อมส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายสร้างนักสื่อสารเยาวชนที่สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านสื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมหลักของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
Creator Camp ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วัน 3 คืน เน้นทักษะการเขียนข่าว การรายงานข่าว การสัมภาษณ์ และการผลิตสื่อ โดยวิทยากรด้านสื่อสารมวลชน
News Station Sandbox การเรียนรู้ภาคสนามในรูปแบบสถานีข่าวจำลอง เปิดโอกาสให้เยาวชนทดลองจัดตั้งศูนย์ข่าวชุมชน ทำงานเป็นทีม และผลิตสื่อจริงเป็นเวลา 2 เดือน ภายใต้การดูแลของโค้ชและบรรณาธิการข่าว
Creator Showcase การนำเสนอผลงานของทั้ง 6 ทีม ในรูปแบบสกู๊ปสารคดีเชิงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมคัดเลือกผลงานเด่นเพื่อรับรางวัลและต่อยอดการพัฒนาช่องของตนเอง
โครงการจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน สมัครในรูปแบบทีมโรงเรียน พร้อมครูที่ปรึกษา 1 คน โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน
การสมัครเปิดรับตั้งแต่วันนี้-19 มีนาคม 2569 ผู้สนใจต้องส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “เรื่องดีที่ชุมชน” เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือจุดเด่นของชุมชนผ่านมุมมองของเยาวชน จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม สัมภาษณ์ออนไลน์ระหว่างวันที่ 24–27 มีนาคม และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ทีมทั่วประเทศในวันที่ 31 มีนาคม 2569
สำหรับกิจกรรมอบรม Kid Dee Creator Camp จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน 2569 โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Kid Dee Creator, Instagram: @kiddee.creator, TikTok: @kiddee.creator และ YouTube: @kiddee.creator
โครงการ “คิดดีครีเอเตอร์” นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการใช้พลังของเยาวชนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชน ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว