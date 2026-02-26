กระทบชายหาดแล้ว น้ำมันเตารั่วไหลจากเรือขนสินค้าอับปาง กลางทะเลเกาะภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กระทบชายหาดแล้ว น้ำมันเตารั่วไหลจากเรือขนสินค้าอับปาง กลางเกาะภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด น้ำมันเริ่มไหลขึ้นฝั่งบนชายหาดเกาะเฮ จ.ภูเก็ต แล้ว ขณะที่นายกเทศบาลตำบลราไวย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากกรณี เกิดเหตุเรือขนสินค้า สัญชาติปานามา ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 297 ตู้ ล่มกลางทะเลภูเก็ต ลึก 61 เมตร และภายในเรือ ยังมีน้ำมันเตาอยู่จำนวนมาก ระหว่างแหลมพรหมเทพ และ เกาะแก้วน้อย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า มีน้ำมันเตาจำนวนมาก ลอยเข้ามาติดบริเวณชายหาด ที่เกาะเฮ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา โดย ศรชล.ภาค 3 เร่งจัดทีมลงเก็บน้ำมันเตาบนชายหาด เพื่อป้องกันผลกระทบนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเร่งนำบูม เข้าทำการกั้น ป้องกันน้ำมันไหลเข้าไปยังชายหาดแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้ง หาดในหาน หาดราไวย์และหาดกะตะ
ส่วนในวันนี้ มีรายงานว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญจะลงไปอุดรูรั่วของเรือลำที่จม หลังจากภารกิจดังกล่าวล่าช้ามาหลายวัน เนื่องจากทางบริษัทเจ้าของเรือ เพิ่งตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกับทีมสำรวจใต้น้ำได้ เนื่องจากทางบริษัทเจ้าของเรือ เพิ่งตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกับทีมสำรวจใต้น้ำได้
ขณะที่นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญสรวง ถนอมวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ ไสยาศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล นางพรรณี รักนาย หัวหน้าสำนักปลัด และเ จ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบคราบน้ำมัน บริเวณเกาะเฮ เกาะแก้ว และบริเวณที่เรือ SEALLOYD ARC อับปางลง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลให้คราบน้ำมันกระทบต่อระบบนิเวศและชายฝั่งเกาะเฮ ตำบลราไวย์
พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือ และชาวบ้าน หากพบเห็นคราบน้ำมัน และก้อนน้ำ ลอยเข้ามาบริเวณชายหาด ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อกำจัด ซึ่งขณะนี้เกรงว่าจะลอยเข้าชายหาดที่บริเวณชายหาดต่างๆของภูเก็ต