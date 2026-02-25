อุบัติเหตุ?! นายกฯ ป้ายแดง อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ขับรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางเสียชีวิต

สตูล - "นายกฮารูน" นายก อบต.เกาะสาหร่าย เสียชีวิตกะทันหัน หลังรถเสียหลักพุ่งชนข้างทาง เร่งพิสูจน์ปม "อุบัติเหตุหรือมีเงื่อนงำ" เหตุเพิ่งรับตำแหน่งนายกป้ายแดงในขณะที่การเมืองท้องถิ่นร้อนแรงต่อเนื่อง
วันนี้ (25 ก.พ.) เวลา 11:30 น. เกิดเหตุสลดสะเทือนวงการการเมืองท้องถิ่นสตูล เมื่อนายฮารูน พูนสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เหตุเกิดบนถนนวิเศษมยุรา หมู่ที่ 2 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล ขณะเดินทางเข้าเมืองเพื่อร่วมประชุมราชการ
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีขาว ทะเบียน กจ 4834 สตูล สภาพหน้ารถพังยับเยิน แผ่นป้ายทะเบียนหลุดกระเด็น ไม่พบรถคู่กรณีในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างนายฮารูนออกจากซากรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสตูล แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่สำเร็จ ท่ามกลางความเสียใจอย่างสุดซึ้งของภรรยาและครอบครัวที่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับการเสียชีวิตครั้งนี้ หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ เนื่องจากนายฮารูนเป็นนายก อบต.ป้ายแดง ที่เพิ่งชนะเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นที่ถูกจับตามองว่า มีความรุนแรงและร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง การประสบอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะเสียหลักเองเพียงลำพังในเส้นทางปกติ จึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้านตำรวจ สภ.เมืองสตูล เปิดเผยว่า เบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องอุบัติเหตุจากความอ่อนเพลีย สภาพรถ หรือประเด็นแทรกซ้อนอื่นๆ โดยจะทำการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง และตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด เพื่อคลายข้อสงสัยให้แก่ครอบครัวและสังคมว่า เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุจริงหรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นแอบแฝงหรือไม่