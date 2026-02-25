xs
เกาะยาว คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่เช็กอิน “แหลมหาด” มัลดีฟส์เมืองไทย ชายหาดรางวัลระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พังงา – คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เช็กอิน “แหลมหาด” เกาะยาว จ.พังงา มัลดีฟส์เมืองไทย ชายหาดรางวัลระดับโลก อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุเคยเป็นสถานที่ถ่ายภาพ ทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง


สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แห่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด นั่นคือ “แหลมหาด” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัด พังงา โดดเด่นด้วยสันทรายสีขาวสะอาดทอดยาวลงสู่ทะเล น้ำทะเลใสไล่เฉดสีฟ้าเขียวราวภาพวาด โดยเฉพาะในช่วงน้ำลดจะเห็นแนวสันทรายโค้งยื่นออกไปกลางทะเลอย่างชัดเจน จนได้รับฉายา “มัลดีฟส์เมืองไทย” และอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


ล่าสุดได้รับการจัดอันดับว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 21 จากการจัดลำดับของ World Beach Guide ประเทศอังกฤษ เป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นทางธรรมชาติของพื้นที่


นอกจากนี้ แหลมหาด ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง The Mechanic: Resurrection ซึ่งนำแสดงโดย Jason Statham ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของเกาะยาวในฐานะโลเคชันระดับอินเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากกองถ่ายต่างประเทศ


“แหลมหาด” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆ ของเกาะยาว เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นปลายแหลมเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย ส่วนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ “แหลมหาด” จะต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วย เพราะเราจะมีโอกาสเห็น “แหลมหาด” ที่ทอดยาวลงไปในทะเลหลายร้อยเมตรก็ในช่วงที่น้ำลงเท่านั้น เมื่อน้ำลงชายหาดที่มีทรายขาวสะอาดจะค่อยๆ โผล่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าสดใส และหาดทรายที่นี่จะมีสีขาวละเอียดไม่เหมือนที่ไหน หากไปช่วงเย็นผืนทรายก็จะเป็นสีทองสวยงามอีกแบบหนึ่ง







