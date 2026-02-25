นักเรียนปอเนาะใช้เวลาช่วงปิดเทอมช่วยครอบครัวขาย “โรตีบากา” ผลตอบรับดีเกินคาด

ยะลา – นักเรียนปอเนาะใช้เวลาช่วงปิดเทอมกลับบ้านที่ อ.เบตง จ.ยะลา ช่วยครอบครัวขาย “โรตีบากา” สูตรโบราณ ส่งกลิ่นหอมกรุ่นเป็นเอกลักษณ์จากการเผาด้วยกาบมะพร้าว ทำยอดวันละกว่า 1,000 - 2,000 บาท
วันนี้ (25 ก.พ.) บรรยากาศในช่วงเดือนรอมฎอนที่อำเภอเบตง จ.ยะลา คึกคักไปด้วยร้านอาหารสำหรับเตรียมละศีลอด หนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยมคือ “โรตีบากา” สูตรโบราณ ที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นเป็นเอกลักษณ์ โดย นายมูฮัมหมัดอานัส แนลูแล นักเรียนจากโรงเรียนปอเนาะดารุลบารอกะฮฺ จ.ปัตตานี ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนกลับมาช่วยครอบครัวทำและจำหน่ายโรตีบากาในพื้นที่อำเภอเบตง ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของเครือญาติจากตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จุดเด่นของ “โรตีบากา” สูตรนี้ คือการใช้กาบมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง เผาแป้งโรตีในถาดที่รองด้วยใบตอง ทำให้ความร้อนกระจายทั้งด้านบนและด้านล่าง คล้ายการทำงานของเตาอบ ส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัว ตัวโรตีมีลักษณะยาว คล้ายขนมปังบาแก็ต หรือขนมปังฝรั่งเศส มีผิวสีน้ำตาลสวย เนื้อสัมผัสนุ่มฟู รับประทานคู่กับแกงมัสมั่นเนื้อ แกงไก่ หรือแกงถั่ว หรือจิ้มกับนมข้น เข้ากันอย่างลงตัว ทำให้ช่วงเดือนรอมฎอนมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปละศีลอด
นายมูฮัมหมัดอานัส เล่าว่า ปีที่ผ่านมาเคยขายโรตีบากากับเพื่อน ๆ หน้าโรงเรียน แต่ปีนี้เพื่อนๆ กลับบ้านอยู่กับครอบครัว จึงตั้งใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาช่วยครอบครัวที่เบตง โดยตั้งแต่เปิดขายวันแรกในเดือนรอมฎอน ได้รับการตอบรับดีเกินคาด
ทางร้านจำหน่ายโรตีบากาชิ้นละ 10 บาท หรือชุดละ 20 บาท วันหนึ่งใช้แป้งประมาณ 3 กิโลกรัม มีส่วนผสมของแป้งสาลี ไข่ น้ำตาล เกลือ และยีสต์ หมักแป้งประมาณ 4 ชั่วโมง ก่อนนำไปเผาด้วยไฟกาบมะพร้าว ได้ผลผลิตวันละประมาณ 70–80 ชิ้น สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000–2,000 บาท แม้วัตถุดิบปีนี้จะมีราคาสูงขึ้น แต่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิม เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลองความอร่อยปีละครั้ง
สำหรับผู้ที่สนใจ ร้านตั้งอยู่ใกล้สถานสงเคราะห์คนชราและเด็กบ้านเซนโยเซฟ เบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา (เลยจุดตรวจบ้านนาข่อย) เปิดเตาตั้งแต่เวลา 14.00 น. ไปจนถึงช่วงเย็นก่อนละศีลอด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-1060058