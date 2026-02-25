กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงข่าวคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่ม 1 ราย เหตุบึ้มปั๊มน้ำมัน 4 จุดที่ปัตตานี

ปัตตานี - กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงข่าวการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 1 ราย จากกรณีเหตุคนร้ายลอบวางวัตถุระเบิดในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ จ.ปัตตานี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ควบคุมตัวได้แล้ว 3 ราย
วันนี้ (25 ก.พ.) พ.อ.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจ้งความคืบหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกราย จากกรณีเหตุคนร้ายลอบวางวัตถุระเบิดในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 69
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ สามารถนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้วจำนวน 3 ราย จากงานด้านการข่าวและผลการซักถามเพิ่มเติมจากผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พบรถยนต์ต้องสงสัยที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุหรือให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุ และจากการสืบสวนขยายผลพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลต้องสงสัย ทราบชื่อ นายซุลกิฟลี (สงวนนามสกุล)
ต่อมา วันที่ 24 ก.พ. 2569 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว พร้อมตรวจยึดรถยนต์กะบะ ยี่ห้อ อีซูซุ ตอนเดียว สีเทา ทะเบียน ผพ 7937 สงขลา ที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยได้ทำการลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรตุยง จากนั้นนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ก่อนส่งเข้าควบคุมตัวเพื่อซักถาม ณ ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่าย เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนำพาซ่อนเร้น การให้การสนับสนุนที่พักพิง หรือการสนับสนุนเสบียงอาหาร จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ