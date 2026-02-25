มูลนิธิอำเภอเบตงจัดงานสมโภชและแห่พระ ประจำปี 2569 สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ยะลา – มูลนิธิอำเภอเบตง ร่วมกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จัดงานสมโภชและแห่พระมูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
วันนี้ (25 ก.พ.) นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง และคณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตง ร่วมขบวนแห่สมโภชและแห่พระมูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมี นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ต่างมาร่วมงานและขอพรเทพเจ้า เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ส่วนผู้ที่มีอาชีพด้านการค้าขายก็ขอให้การค้าขายดี มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
โดยมีการแห่เกี้ยวองค์พระจำลองเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู แป๊ะกง และองค์พระจำลองอื่นๆ รวม 9 องค์ ขบวนม้าทรง สิงโต มังกร จากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม และขบวนพาเหรดของนักเรียนและสมาคมต่าง ๆ แห่ไปตามถนนย่านธุรกิจการค้า ผ่านหอนาฬิกา ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ บางบ้านก็จะตั้งโต๊ะบูชาไว้หน้าบ้านเพื่อคอยรับองค์พระแล้วกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
โดยตามสองข้างทางที่ขบวนผ่านมีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างยืนดู คอยถ่ายรูป บุตรหลาน ญาติ พี่น้อง ที่แต่งกายสวยงามในชุดจีนสีแดงร่วมอยู่ในขบวนพาเหรด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส. คอยอำนวยความสะดวก และในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีพิธีลุยไฟของเหล่าม้าทรง ผู้หามเกี้ยวองค์พระ ที่บริเวณด้านหลังมูลนิธิอำเภอเบตง ก่อนที่จะนำเกี้ยวองค์พระต่าง ๆ กลับเข้าศาลเจ้า ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีแห่พระ
นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง เปิดเผยว่า มูลนิธิอำเภอเบตงร่วมกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จัดงานสมโภชและแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอเบตง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอเบตงสืบไป ภายในงานมีพิธีไหว้เทพเจ้า กินเจ พิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง พิธีปีนบันไดมีด พิธีสะเดาะเคราะห์ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงการแสดงของสมาคมต่าง ๆ และการจัดร้านค้า ‘จงฝานำโชค’ เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนจงฝามูลนิธิต่อไป