ตร.ตามรวบแก๊งโจรสไปเดอร์แมนปีนเสาตัดสายไฟ สารภาพนำเงินไปซื้อยาเสพติด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจหาดใหญ่ตามจับแก๊งโจรสไปเดอร์แมนปีนเสาไฟฟ้าตัดสายไฟไปขาย สร้างความเสียหายกว่า 40,000 บาท สารภาพนำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ คาดก่อเหตุในหลายอำเภอของ จ.สงขลา
วันนี้ (25 ก.พ.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ต.ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร สว.สส. ร.ต.อ.ศรัณพัฒน์ ชูเจริญ รอง สว.สส. และชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่แกะรอยและรวบตัวผู้ก่อเหตุขโมยสายไฟฟ้าภายในซอย 6 ถนนศรีภูวนาถ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปตัดสายไฟฟ้าลงมาแล้วช่วยกันขนและแยกย้ายกันหลบหนี พบว่าสายไฟฟ้าทองแดงอันเดอรค์กราว 95 ตารางมิลลิเมตร ถูกตัดไปจำนวน 6 เส้น ความเสียหายมูลค่า 40,000 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
โดยคนร้ายทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายยศกฤต สวยงาม หรือท๊อป อายุ 26 ปี จับกุมได้ที่ห้องเช่า ภายในซอย 16 ถนนราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่, 2.นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์แก้ว หรือเพชร อายุ 19 ปี และ 3.นายสำเนา สวยมาก หรือเนา อายุ 32 ปี โดยสองคนนี้จับกุมได้ที่ห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เขาพระ อ.รัตภูม จ.สงขลา พร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุ มีทั้งรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ในการขโมยสายไฟ เช่น กรรไกรตัดเหล็ก, เหล็กแป๊บกลม, กระสอบปุ๋ย และชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในคืนเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทั้ง 3 คน ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุตัดสายไฟจริงเพื่อเอาไปขายนำเงินไปซื้อยาเสพติดและใช้กินใช้อยู่ในแต่ละวัน เนื่องจากไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง และจากการตรวจปัสสาวะทั้ง 3 คนพบผลเป็นบวก มีสารเมทแอมเฟตามีน เบื้องต้นได้ดำเนินคดี 2 ข้อหาทั้งร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยใช้ยานพาหนะ และเป็นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ และข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
จากนั้นจึงคุมตัวทั้ง 3 คนไปชี้จุดเกิดเหตุภายในซอย 6 ถนนศรีภูวนาถ ที่ก่อเหตุขโมยสายไฟ และคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดี ปิดฉากโจรลักสายไฟในเมืองหาดใหญ่ไปอีก 1 ทีม และเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุขโมยตัดสายไฟฟ้าไม่เฉพาะแค่พื้นที่ อ.หาดใหญ่ เท่านั้น น่าจะเคยก่อเหตุในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย เช่น อ.รัตภูมิ ที่ผู้ต้องหาไปเปิดรีสอร์ทใช้เป็นที่หลับนอน