สลด! พบโครงกระดูกชายวัย 54 ปี คาบ้านพักที่ยะลาคาดเสียมาแล้วกว่า 1-2 ปี

ยะลา - พบโครงกระดูกชายวัย 54 ปี เสียชีวิตคาบ้านพักในพื้นที่ จ.ยะลา คาดเสียชีวิตมานานกว่า 1-2 ปี แล้ว เนื่องจากสภาพศพเหลือแต่กระดูก เบื้องต้นญาติไม่ติดใจในการเสียชีวิต
วันนี้ (24 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักในซอยยิ้มจินดา เขตเทศบาลนครยะลา จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายฟ้า, ชป.วายุ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในซอยยิ้มจินดา จากการตรวจสอบภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพที่เน่าเปื่อยจนเหลือเพียงโครงกระดูก เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายกุลบุรุษ วัฒนเจริญ อายุ 54 ปี คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี เนื่องจากสภาพศพมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติจนเหลือเพียงกระดูก และไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่เด่นชัดในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นและพูดคุยกับทางญาติทราบว่า ผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่เพียงลำพังและขาดการติดต่อมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีการมาพบศพในวันนี้ ซึ่งทางญาติไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะมอบร่างให้กู้ภัยนำส่งชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมาย และให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
อย่างไรก็ตาม ภายหลังกระแสข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ต่างพากันตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นถึงความหดหู่ที่เกิดขึ้น โดยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดการเสียชีวิตที่ยาวนานนับปีถึงไม่มีใครระแคะระคาย หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงกลับไม่ได้กลิ่นผิดปกติที่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สะท้อนภาพ “ความโดดเดี่ยวในสังคมเมือง” ที่หลายคนอาจใช้ชีวิตอยู่อย่างลำพังจนขาดการติดต่อกับโลกภายนอก จนนำมาสู่จุดจบอันน่าสลดใจที่กว่าจะมีคนมาพบก็เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณเช่นนี้