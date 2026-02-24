รอง ผบ.ตร. ร่วมแถลงข่าวรวบ 3 ผู้ต้องหา ยึดยาไอซ์ 400 กก. มูลค่ากว่า 72 ล้านบาท

ยะลา – รอง ผบ.ตร. พร้อมแม่ทัพภาคที่ 4 และ ผบช.ภ.9 ร่วมกันแถลงรวบผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์ 400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 72 ล้านบาท เตรียมขยายผลทลายเครือข่ายใหญ่ต่อไป
วันนี้ (24 ก.พ.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาไอซ์รายใหญ่ ยึดของกลางน้ำหนักกว่า 400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 72,000,000 บาท
สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลำเลียงยาไอซ์จำนวนมากมาพักไว้ที่ตำบลตาเซะ จ.ยะลา เมื่อเข้าตรวจสอบพบยาไอซ์ 400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 72,000,000 บาท บรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 16 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
เจ้าหน้าที่ได้วางแผนซ้อนแผน โดยทำทีเป็นผู้นำยาไปส่งที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามคำสั่งของเครือข่าย จนกระทั่งผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ปรากฏตัวเพื่อรับมอบยา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที ก่อนขยายผลตรวจค้นบ้านพักของ 1 ในผู้ต้องหา สามารถยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินและติดตามจับกุมตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไป