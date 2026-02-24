พังงา - ตามไปชิม สูตรเจ้าตำรับความอร่อย ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน “จ๊ะรี่” ตำนานความอร่อยกว่า 26 ปี ของฝากขึ้นชื่อจากเกาะยาวใหญ่ ลูกค้าสั่งออเดอร์ไม่ขาดสาย วันนละ 2-3 พันชิ้น
ถ้าพูดถึงของฝาก ที่ขึ้นชื่อของเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา นั่นก็คือปลาฉิ้งฉ้างและขนมบ้าบิ่นเกาะยาวใหญ่ เรียกว่าถ้าใครไปทำธุระที่เกาะยาวใหญ่ แล้วเพื่อนๆมักจะฝากซื้อติดมือมาฝาก จนกลายเป็นของฝากที่เหมือนกับซิกเนเจอร์ของเกาะยาวใหญ่เลยทีเดียว วันนี้ขอพาไปพิสูจน์ความอร่อย “ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน จ๊ะรี่” บ้านเลขที่ 29/1 ม.2 บ้านพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
พบกับ นางมนธิรา ดำนาดี หรือจ๊ะรี่ เจ้าของตำนานความอร่อยที่สืบทอดมาจากคนรุ่นเก่า คือ ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน สุดยอดขนมหวานอันแสนอร่อย เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอเกาะยาว ซึ่งได้รวมกลุ่มกันทำภายในครอบครัวเป็นเวลานานกว่า 26 ปี มาแล้ว
นางมนธิรา ดำนาดี หรือจ๊ะรี่ กล่าวว่า เคล็ดลับความอร่อยของขนมบ้าบิ่นที่ตนเองได้สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ ที่เริ่มต้นจากซื้อสูตรเขามา ก่อนจะปรับปรุงสูตร และใช้ส่วนผสมคุณภาพดี ทั้งมะพร้าว แป้ง น้ำตาล และกะทิ ซึ่งมีขั้นตอนการทำที่เป็นสูตรเฉพาะจึงทำให้ไม่แข็งและไม่เหลวจนเกินไปจนเป็นที่ถูกใจและกล่าวขานถึงความอร่อย ถึงขนาดที่ว่าถ้าใครไปเกาะยาวก็จะมีการฝากซื้อกลับบ้านทุกครั้ง จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปปัจจุบัน ทำได้วันละ 2,000-3,000 ชิ้น ตามแต่ออเดอร์ของลูกค้า