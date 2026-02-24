ภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาทิศทางการผลิต-การตลาด "กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต" หลังได้ GI

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – พาณิชย์ภูเก็ตหารือหน่วยงานภาครัฐเอกชน ระดมความเห็นเดินหน้าพัฒนาทิศทางการผลิตและการตลาด กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต หลังได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของภูเก็ต
วันนี้ (24 ก.พ.69) พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมตลาดกุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต หลังจากที่กุ้งมังกร 7 สี ภูเก็ต ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2568 โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ตัวแทนจากนำนักงานพาณิชย์ ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต วัฒนธรรม บริษัทรู้รักสามัคคีภูเก็ต หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ท่ทองเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี ภูเก็ต รวมถึงสื่อมวลชน ณ กระชังเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต แพโกปาน บ้านป่าหล่าย ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการผลิตและทิศทางการตลาด
โดยทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอรายละเอียดๆ คุณสมบัติของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต หรือ Phuket Lobster หมายถึงกุ้งมังกรสายพันธุ์ Panulirus ornatus8 ลำตัวรูปทรงกระบอกสีเขียวหรือสีน้ำทะเล สสีสดใส ไม่ค้ำหมน มีแถบสีน้ำตลาดหรือสีดำคาดขวาง ปล้องท้องเรียบไม่มีร้องขวาง ส่วนหัวเปลือกแข็งหนา สีสวยสด มีจุดสีส้มประปราย ทั้งตัวมีไม่น้อยกว่า 7 สี หางแผ่เป็นหางพัด เนื้อสดสีแก้วใส เนื้อแน่น นุ่มเด้ง ไม่ยุ่ย เมื่อสุกสีมีสีขาวขุ่น หนานุ่น ไม่กระด้าง มีมันกุ้งมาก ผลิตในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามประกาศคณะกรรมการกรมประมงประจำจังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป
ขณะที่ประมงจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาด้านการผลิต ว่า ได้มีการพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงตามประกาศของกรมประมงในพื้นที่อยู่ภูเก็ตอยู่แล้ว ซึ่งเกษตรกรได้มีการเพาะเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตมีกว่า 3,600 กระชัง ที่เลี้ยงทั้งกุ้งมังกร ปลาช่อนทะเล ปลามง และปลาเก๋า ส่วนที่บริเวณป่าหล่ายมีทั้งหมด 32 ราย โดยลูกพันธุ์ที่นำมาเพาะเลี้ยงนั้นที่ผ่านมาจับมาจากแหล่งธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ได้มีการพัฒนาและเพาะพันธุ์กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ตได้แล้ว และนำไปปล่อยที่เกาะงำและเกาะทนาน และบริษัทเอกชนได้มีการเพาะพันธุ์แล้วเช่นกัน แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีขนาดไม่เกิน 300 กรัม มาเลี้ยงใน่ทะเลอันดามันอย่างน้อย 6 เดือนและน้ำหนักจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 กรัม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ส่วนทิศทางการพัฒนาด้านการตลาดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ผ่านการจัดงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดและระดับประเทศ เช่น บริษัทรู้รักสามัคคีวางแผนที่จะจัดเทศกาลกุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ได้ GI ในรูปแบบล็อบเตอร์สตรีท โดยระดมโรงแรม ร้านอาหาร ต่างๆ รังสรรเมนูจากกุ้งมังกรมาออกร้านทุกวันอาทิตย์ ที่ถนนคนเดินชาร์เตอร์วอล์กกิ้งสตรีท ทุกเย็นวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าประมงป จัดทำระบบควบคุมภายในและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต รวบรวมเสนอแนะทางการตลาดในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณต่อไป