ป.ป.ช.ภูเก็ต แถลงผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน 6 เดือนแรกปี 69 พบร้องหลายคดี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป.ป.ช.ภูเก็ต ประกาศเดินหน้ารับข้อร้องเรียนจากประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส พร้อมแถลงผลงานครึ่งปีงบ 69 ลง พื้นที่ตรวจเข้ม–สรุปผลคดีสำคัญหลายกรณี
.
วันนี้ (24 ก.พ.) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานทั้งด้านปราบปรามและป้องกันการทุจริต รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2569 ขึ้น
โดย นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้านการปราบปรามการทุจริต มีคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว 4 เรื่อง ตัวอย่างคดีสำคัญ ได้แก่ กรณี ที่ 1. มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ของเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทุจริต ในการตรวจรับพัสดุ ผลการพิจารณาเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 ราย ไม่มีมูลความผิดทางอาญา จึงให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป
.
กรณีที่ 2 มีการร้องเกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้รับจ้างในโครงการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาจ้าง ผลการพิจารณาเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 ราย ไม่มีมูลความผิดทางอาญา เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเครือข่าย และไม่มีเจตนาทุจริต จึงให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป
.
กรณีที่ 3 การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลป่าคลอก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเว้นการดูแลที่สาธารณประโยชน์ ผลการพิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าวมิได้ดำเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน และกระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ฉะนั้น พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาจึงขาดเจตนากระทำความผิดทางอาญา เป็นเพียงการกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายเท่านั้น
.
กรณีที่ 4 การก่อสร้างถนนและการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตำบลกมลา ผลการพิจารณาเห็นว่า ยังไม่มีมูลความผิดทางอาญา แต่ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป ทั้งนี้ การชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหา ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
.
ส่วนด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังรวม 6 ครั้ง พร้อมสรุปผลการดำเนินการในแต่ละกรณี ดังนี้ กรณีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทา ตำบลเชิงทะเล จากการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีบางส่วนเข้าข่ายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและสั่งแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรณีข้อพิพาทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใกล้สนามกีฬาโรงเรียนในตำบลเทพกระษัตรี ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเรื่องแนวเขตที่ดิน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรังวัดสอบเขตใหม่ และชะลอการดำเนินการเพิ่มเติมไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติชัดเจน
กรณีอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลไม้ขาว ที่มีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้งานและสภาพอาคาร จากการตรวจสอบพบว่าบางส่วนยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งแก้ไขและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานลานชนะศึก ตำบลเทพกระษัตรี ผลการติดตามพบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน แต่มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น
กรณีการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อกิจกรรมต่อเรือบริเวณหาดโคกโตนด ตำบลฉลอง จากการลงพื้นที่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อชุมชน จึงประสานหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าท่าตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาต และกำชับให้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และกรณีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะรวมจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต ผลการติดตามพบว่าหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบริหารจัดการและเร่งแก้ไขปัญหากลิ่นและขยะสะสม พร้อมกำหนดแผนระยะยาวเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
.
นายสุวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จะเดินหน้าทำงานเชิงรุก รับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป