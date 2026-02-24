สองสามีภรรยาชาวตรังผันตัวขาย “ข้าวมันไก่เบตงต้มเตาถ่าน” กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง

ตรัง - สองสามีภรรยาที่ผันตัวจากอาชีพขายหมูย่างเมืองตรัง มาสร้างชื่อด้วยอาชีพขายข้าวมันไก่เบตงต้มเตาถ่าน คัดไก่ออแกนิค หุงข้าวสุกใหม่ทุกวัน เผยเปิดขายมาแล้ว 7 ปีกระแสตอบรับดีต่อเนื่อง จนปัจจุบันร้านเปิด 2 สาขาแล้ว
วันนี้ (24 ก.พ.) ที่ร้านข้าวมันไก่ฮุ้งกี่ ถนนศรีตรัง 1 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่เบตงของสองสามีภรรยาที่อดีตเคยทำธุรกิจหมูย่างเมืองตรัง ก่อนจะผันตัวมาเปิดร้านขายข้าวมันไก่เบตง ปัจจุบันร้านมี 2 สาขา คือ สาขาตรัง และสาขาทุ่งสง (ใกล้ปั๊ม ปตท.ถาวรทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช
โดยข้าวมันไก่ที่นี้ยังใช้วิธีต้มด้วยเตาถ่าน และควบคุมไฟไม่ให้ร้อนเกินไป จนทำให้เนื้อไก่กระด้างและไม่น่ารับประทาน ส่วนตัวข้าวมันจะหุงทีละน้อยด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของร้าน เพื่อให้ลูกค้ารับประทานข้าวมันที่หุงสุกใหม่ ส่วนเครื่องเคียงสำหรับรับประทานคู่กันไม่ว่าจะเป็นพริกสด กระเทียมสับ ขิงสับ ก็ทำสดใหม่ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีมะระยัดไส้หมูสับสูตรฮุ้งกี่ให้ซดคล่องคอด้วย
นายประเทศ จันทนพันธ์ และ นางพัชรินทร์ จันทนพันธ์ เจ้าของร้าน เล่าว่า ตนทั้งคู่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์มาจากต่างประเทศ และมาสานต่อกิจการหมูย่างเมืองตรัง ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว ตอนนั้นตั้งชื่อ “นายอ้วนหมูย่างเมืองตรัง” แต่การทำหมูย่างเมืองตรังมีขั้นตอนการทำที่เยอะและใช้เวลาในการทำนาน จึงอยากลองหาอาชีพใหม่
ประกอบกับคุณพ่อของ นายประเทศ ก็เป็นนักชิม และชอบทานข้าวมันไก่ รวมทั้งมีสูตรข้าวมันที่ชอบทำรับประทานกันในบ้าน ขณะที่คุณแม่ก็รู้จักฟาร์มไก่เบตงรายใหญ่ ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเลี้ยงไก่เบตงแบบออแกนิค ไม่ได้ให้กินอาหารสำเร็จรูป จึงแนะนำให้ตนมาลองเปิดร้านข้าวมันไก่เบตง แต่เมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัว ก็ต้องมาประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนไปขายแบบออนไลน์ จนกระทั่งเริ่มเป็นที่รู้จักและได้มาเปิดขายแบบ Take a way เต็มตัว
จนถึงขณะนี้ทางร้านได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งมีผลตอบรับอย่างดี เพราะข้าวมันไก่ฮุ้งกี่ เน้นคุณภาพจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เบตง หรือข้าวมัน จนเป็นที่ยอมรับของนักชิม และหลายครั้งที่ข้าวมันไก่ของร้านฮุ้งกี่ ได้รับเลือกเป็นเมนูต้อนรับผู้ใหญ่ระดับประเทศที่เดินทางมายังจังหวัดตรัง ด้วยจุดเด่นคือ เนื้อฉ่ำนุ่ม หนังไม่แตก ไก่ไม่มีกลิ่นสาบเพราะเลี้ยงจากอาหารธรรมชาติ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด แหนแดง ฯลฯ
โดยข้าวมันไก่เบตง มีราคาจานละ 50 บาท พิเศษ 70 บาท และไก่ต้มเริ่มต้นจานละ 150 บาท ซึ่งนอกจากขายหน้าร้านแล้วยังรับออกงานเลี้ยงต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวไก่ทอด บะหมี่ เกี๊ยวน้ำ และมะระยัดไส้สูตรฮุ้งกี่ ให้เลือกทาน โดยผู้สนใจสอบถามได้ทางเพจฮุ้งกี่ข้าวมันไก่เบตง ตรัง หรือโทรศัพท์ (091) 825-6565