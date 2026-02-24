ดักยิงหนุ่มพัทลุง! กระสุนลูกซองพลาดโดนเพื่อนที่ซ้อนท้ายเป็นแผลฉกรรจ์

พัทลุง - คนร้ายดักยิงหนุ่มวัย 22 ปี บนถนนสายป่าตอ-บ้านวังเข้ ต.ควนขนุน 1 นัด กระสุนเข้าต้นแขนชายโครงขวา เป็นแผลได้รับบาดเจ็บเป็นวงกว้าง คาดเล็งคนขับแต่พลาดไปโดนคนซ้อน
วันนี้ (24 ก.พ.) เวลา 00.30 น. ที่ จ.พัทลุง ร.ต.ท.ปีบีมนัส ดินกามีน ร้อยเวร สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งมีเหตุยิงกันบนถนนสายป่าตอ-บ้านวังเข้ ต.ควนขนุน หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบพียงรอยเลือด ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อนได้นำส่ง ร.พ.ควนขนุน ทราบชื่อผู้ได้บาดเจ็บ คือ นายอดิศักดิ์ ขาวอ่อน อายุ 22 ปี อยู่ ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองขนาดเบอร์ 12 (12 Gauge) เข้าบริเวณต้นแขนขวา ชายโครงขา 1 นัด เป็นแผลฉกรรจ์หลายสิบรู
จากการสอบถามนายจตุพร ดำเรือง อายุ 22 ปี อยู่ ต.ชะมวง เพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมตนเอง ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านในพื้นที่ ต.ชะมวง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 10 กว่ากิโลเมตร เพื่อเดินทางไปรับแฟนสาว ในพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เมื่อมาถึงระหว่างทางใกล้บ้านแฟนสาว 1 กิโลเมตร ได้มีคนร้าย 2 คนขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแวฟ 110 จอดรออยู่ริมทาง ก่อนใช้ยิงปืนใส่ตนเอง 1 นัด แต่กระสุนไปถูกเพื่อนที่นั่งหลังได้รับบาดเจ็บ และขับรถหลบหนีไปดังกล่าว ก่อนตนเองขับรถนำเพื่อนที่โดนยิงไปส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ