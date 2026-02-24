ยิ่งใหญ่! ขบวนแห่พระกลางเมืองหาดใหญ่ในงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี 2569

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี 2569 เมืองหาดใหญ่ ท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร่วมสักการะองค์พระและองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้า 43 แห่งใน จ.สงขลา
วันนี้ (24 ก.พ.) มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ ได้จัดขบวนแห่พระ ซึ่งเป็นไฮไลน์ของงานมหากุศล ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงติ้ง) หาดใหญ่ และตลอดแนวถนนสวนหย่อมศุกสารรังสรรค์เทศบาลนครหาดใหญ่
โดยขบวนแห่พระมีศาลเจ้าจาก 43 แห่งใน จ.สงขลา เข้าร่วมและมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่กว่า 1,000คน มีการแห่พระและองค์เทพศักสิทธิ์จากศาลเจ้าต่าง ๆ และการเชิดมังกรทองและสิงโต ไปตามถนนสายต่างใจกลางเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้ชาวเมือหาดใหญ่ได้ร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางมาเที่ยวในสุดสัปดาห์นี้ก็เข้าร่วมชมขบวนพระตลอดเส้นทาง
สำหรับงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569 เป็นหนึ่งในงานใหญ่ประจำปีของ อ.หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและสร้างสีสันการท่องเที่ยวและยกระดับประเพณีอันทรงคุณค่าของเมืองหาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนไทยเชื้อสายจีนใน อ.หาดใหญ่ ให้คงอยู่สืบไป