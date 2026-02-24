ระทึกกลางดึก! เพลิงไหม้เก้าอี้ชายหาด ที่หาดในทอนภูเก็ตคาดเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เผาวอดกลางดึก! เพลิงไหม้เก้าอี้ชายหาดในทอน จ.ภูเก็ต เสียหายกว่า 60 รายการ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ และยังไม่ตัดประเด็นใด ทิ้ง รวมทั้งประเด็นขัดแย้งส่วนตัว
เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้เก้าอี้และเตียงผ้าใบชายหาด บริเวณหน้าหาดในทอน ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยเปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้น พนักงานร้านสะดวกซื้อท็อปส์ (Tops) ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สังเกตเห็นประกายไฟลุกไหม้ จึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ก่อนจะเข้าช่วยกันดับเพลิง พร้อมใช้น้ำฉีดสกัดเปลวไฟ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
นายธนพงษ์ เกื้อหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลสาคู เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเบาะรองนั่งผ้าใบถูกไฟเผาเสียหายประมาณ 40 ส่วน และเตียงพลาสติกถูกเพลิงไหม้จำนวน 20 ตัว รวมทรัพย์สินเสียหายกว่า 60 รายการ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยในเบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว ร่วมทั้ง ผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป