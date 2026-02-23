อบจ.สงขลา จับมือสมาคมศิลปินพื้นบ้าน เปิดอบรมมโนราห์รุ่นที่ 1 ปั้นเยาวชนสืบสานรากเหง้าสู่การแสดงร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่โรงเรียนเทศบาล (วัดคลองเรียน) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมี นายชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี
“ศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงสังคม ผสมผสานระบบคุณค่าในการปฏิบัติตนของคนในสังคมอย่างมีสารัตถะ สามารถบอกเล่าเรื่องราว และสะท้อนสภาพวิถีชีวิตของสังคมได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างวัฒนธรรมกับความอยู่รอดทางสังคม” รองฯ สุรียพรรณ์ กล่าวในพิธีเปิด
โครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์มโนราห์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การแสดงร่วมสมัย พร้อมยกระดับเยาวชนสู่เวทีงานสำคัญของจังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชนจากหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วม และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดวิทยากรมาให้การถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ
โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้สนุกกับฐานกิจกรรมอบรมมโนราห์ 6 ฐาน คือ
1.ฐานมโนราห์เบื้องต้น ให้เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์
2.ฐานร้องกลอนมโนราห์ จะถ่ายทอดการขับบทกลอนมโนราห์ เบื้องต้นประเภทกลอนหน้าแตระ กลอนสี่ และกลอนหก
3.ฐานรำประสมท่า ฝึกให้รำท่าครูและรำประสมท่าเบื้องต้น
4.ฐานรำประกอบบทกลอน จะถ่ายทอดศิลปะการรำโนราประกอบบทกลอนประเภทกลอนครูสอน และกลอนผันหน้า
5.ฐานพิธีกรรมที่ควรรู้ จัดเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมเบื้องต้นของมโนราห์ เช่น การ จัดขันหมากประเภทต่าง ๆ การจัดเครื่องเซ่น การเบิกโรง การกราบครูและพิธีกรรมในโรงมโนราห์โรงครู
และ 6.ฐานคนตรีมโนราห์ จะถ่ายทอดการบรรเลงคนตรีมโนราห์ขั้นพื้นฐาน สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ