จังหวัดสงขลา พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2568 ยกย่องคนดีมีผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
ในที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และข้อมูลประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 และแบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักคุณธรรม และสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
การคัดเลือกในครั้งนี้ การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มีจำนวน 2 ราย กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ มีจำนวน 5 ราย และกลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไปปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน มีจำนวน 2 ราย ซึ่งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานของตนเองตามลำดับ
ทั้งนี้ การคัดเลือกข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน